WhatsApp da oggi smetterà di funzionare su questi telefoni: la lista completa Meta sta lavorando a nuove funzionalità da integrare su WhatsApp e le modifiche al sistema operativo impediranno ad alcuni smartphone più vecchi di utilizzare l'app nel 2025.

A cura di Elisabetta Rosso

Si allunga la lista. A partire da oggi, 1° gennaio 2025, WhatsApp smetterà di funzionare su 19 modelli di smartphone, su questi dispositivi non sarà quindi possibile utilizzare l'applicazione di messaggistica.WhatsApp, sul suo sito web Help Center ha spiegato: "I dispositivi e il software cambiano spesso, quindi esaminiamo regolarmente quali sistemi operativi supportiamo e facciamo aggiornamenti. Ogni anno guardiamo quali dispositivi e software sono i più vecchi e hanno meno utenti."

I modelli sono tutti vecchi, immessi sul mercato tra il 2012 e il 2013 e le modifiche al sistema operativo di WhatsApp impediranno ad alcuni smartphone di utilizzare l'app. Tra i marchi c'è HTC, Motorola, LG, Samsung e Sony.

Perché WhatsApp smetterà di funzionare su 19 modelli

Meta sta lavorando a nuove funzionalità da integrare su WhatsApp e le modifiche al sistema operativo impediranno ad alcuni smartphone più vecchi di utilizzare l’app nel 2025. In particolare Meta sta investendo sull'intelligenza artificiale, a dicembre infatti OpenAI ha rilasciato anche una versione ufficiale di ChatGPT che si può usare direttamente su WhatsApp.

L’obiettivo è quello di allargare il più possibile la base utenti di ChatGPT: “Sappiamo che ci sono persone che usano le versioni più avanzate ma abbiamo deciso di dare la possibilità a più utenti possibili di usare ChatGPT senza nemmeno avere un account”, ha spiegato l'azienda in una nota. Su WhatsApp era già stata integrata Copilot, l’intelligenza artificiale di Microsoft.

Come ha spiegato WhatsApp in una nota, i vecchi dispositivi "potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti o potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per WhatsApp." Non solo, l'app sta investendo anche in nuovi aggiornamenti per migliorare la sicurezza e evitare attacchi informatici che metterebbero a rischio i dati degli utenti.

La lista degli smartphone che non saranno supportati da WhatsApp

WhatsApp ha rilasciato la lista dei dispositivi che non supporteranno l'app a partire dal primo gennaio 2025

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (1a Gen), Razr HD, Moto E 2014

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Sono tutti modelli vecchi che sono stati messi sul mercato tra il 2012 e il 2013 e hanno un sistema operativo Android. WhatsApp smetterà anche di funzionare sui dispostivi Apple, a partire però da maggio 2025. Sui modelli più vecchi di iPhone, tra questi Phone 5s e iPhone 6, non sarà possibile utilizzare l'app.

Come ha spiegato WABetaInfo, portale specializzato sull'app di messaggistica: "WhatsApp sta fornendo un periodo di preavviso di cinque mesi, dando agli utenti che hanno questi vecchi iPhone, il tempo per aggiornare i loro dispositivi, se possibile, oppure considerare alternative se il loro hardware non supporta le versioni più recenti di iOS".