WhatsApp smetterà di funzionare su 19 modelli di smartphone da gennaio 2025: ecco quali L’app di messaggistica è in fase di aggiornamento per integrare le nuove funzionalità IA e sia l’hardware sia il sistema operativo di questi modelli sono troppo vecchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Dal 1° gennaio del 2025 l’applicazione di WhatsApp smetterà di funzionare su 19 smartphone. Si tratta di modelli vecchi, sui quali Meta ha deciso di non investire e quindi non adeguare le sue applicazioni. Gli smartphone non supportati sono stati immessi sul mercato tra il 2012 e il 2013, tra i marchi coivolti c'è HTC, Motorola, LG, Samsung e Sony.

Tutti hanno una caratteristica in comune, non sono aggiornabili ad Android 5.0, per questo a partire dal 1 gennaio non sarà possibile usare WhatsApp su questi smartphone. L'app di messaggistica, infatti, è in fase di aggiornamento per integrare le nuove funzionalità IA (intelligenza artificiale) e sia l'hardware, sia il sistema operativo di questi modelli sono troppo vecchi. Saranno coinvolti anche alcuni iPhone, WhatsApp però smetterà di funzionare sui modelli più vecchi di Apple a maggio 2025.

Gli smartphone che non saranno supportati da WhatsApp

Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini Motorola : Moto G (1a Gen), Razr HD, Moto E 2014

: Moto G (1a Gen), Razr HD, Moto E 2014 HTC : One X, One X+, Desire 500, Desire 601

: One X, One X+, Desire 500, Desire 601 LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90 Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Chi possiede uno di questi modelli e non vuole perdere le conversazioni su WhtasApp può fare un backup delle chat prima di perdere l'accesso all'app. Basta selezionare Impostazioni di WhatsApp, cliccare su Chat > Backup delle chat e poi su Esegui backup.

Gli iPhone che smetteranno di funzionare nel 2025

Dal 5 maggio 2025 Meta ha annunciato che l'app di messaggistica smetterà di funzionare su alcuni modelli di iPhone più vecchi, tra questi, iPhone 5s e iPhone 6. Come ha spiegato WABetaInfo, portale specializzato sull'app di messaggistica: "WhatsApp sta fornendo un periodo di preavviso di cinque mesi, dando agli utenti che hanno questi vecchi iPhone, il tempo per aggiornare i loro dispositivi, se possibile, oppure considerare alternative se il loro hardware non supporta le versioni più recenti di iOS".

WhatsApp in una nota ha spiegato: "Dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti, pertanto rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari. Ogni anno controlliamo quali dispositivi e software sono meno recenti e hanno meno utenti. Questi dispositivi potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti per la sicurezza, o potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per WhatsApp."