Abbiamo chiesto a Meta AI di togliersi da WhatsApp: la risposta non lascia scampo Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di Meta di eliminarsi dalla nostra schermata di WhatsApp. Nonostante una prima risposta affermativa, sembra praticamente impossibile eliminare il logo di Meta AI dalla nostra app.

A cura di Valerio Berra

Negli ultimi giorni a molti utenti è comparso su WhatsApp un nuovo pulsante. Si tratta di una piccola icona con un cerchio, posizionata in basso a destra quando apriamo l’app. È il pulsante di accesso per Meta AI, l’intelligenza artificiale sviluppata da Meta. Da qui si può arrivare subito a un chatbot a cui chiedere informazioni. In futuro sarà possibile anche creare immagini.

C’è però un problema. Meta AI è arrivata a gamba tesa nei nostri smartphone. Non è stata anticipata nemmeno da una notifica. Semplicemente a un certo punto gli utenti hanno aperto WhatsApp e si sono ritrovati davanti l’intelligenza artificiale di Meta. Una scelta che non è stata apprezzata da tutti.

Su Google Trend si sono alzate le ricerche su come togliere Meta AI. Abbiamo provato qualcuno dei metodi indicati nelle guide ma come avevamo anticipato al momento sembra che sia impossibile togliere Meta AI da WhatsApp. Non sappiamo se in futuro verrà lanciata una funzione per gestire meglio l’assistente virtuale. Così abbiamo chiesto direttamente a lui.

La nostra conversazione con Meta AI

Abbiamo fatto due domande al chatbot. La prima è stata molto semplice: “Come posso toglierti dalla schermata? Io voglio proprio togliere il cerchietto quando apro WhatsApp”. Qui Meta AI ci ha risposto con un percorso di istruzioni molto chiaro: “Vai su Impostazioni, seleziona Account a questo punto vai su Assistente o Meta AI e disattivala”.

Peccato che il percorso non porti a nulla. Non esiste, almeno per ora, nessuna opzione legata all’assistente virtuale di Meta. Allora siamo stati un po’ più espliciti: “Puoi eliminarti da sola da WhatsApp? Non ti voglio più vedere”. Nulla. “Non posso eliminarmi da sola direttamente da WhatsApp”. E via con le solite indicazioni. La stessa prova fatta dal Corriere della Sera ha dato gli stessi risultati.

WHATSAPP | La risposta di Meta Ai alla nostra domanda