Su Instagram è comparsa una nuova chat: a cosa serve e come usare Meta AI Su Instagram Meta AI può suggerire contenuti rispondere a domande e generare risposte automatizzate nei messaggi diretti. Tuttavia, l'attivazione è facoltativa.

A cura di Elisabetta Rosso

L'intelligenza artificiale è entrata sui nostri cellulari senza chiedere il permesso. Da un giorno all'altro su WhatsApp è comparsa la chat Meta AI, ora è il turno di Instagram e Facebook. Sulla barra di ricerca dei Dm e su Messanger è comparso un cerchio illuminato, e la scritta "Cerca e chiedi a Meta AI". Una volta cliccato sul tasto si apre una conversazione con Meta AI, è un chatbot con cui conversare o chiedere task.

L'abbiamo provata, è semplice, intuitiva, c'è solo un problema: non esiste un’opzione per rimuoverla. L'intelligenza artificiale di Meta è integrata nella barra di ricerca come chat separata quindi non si può disinstallare. Gli utenti possono però sempre scegliere di non utilizzarla, la sua attivazione è facoltativa. Non solo, in Europa, non può accedere ai contenuti senza il consenso esplicito degli utenti.

Come funziona Meta AI

L’intelligenza artificiale di Meta AI sarà in grado di rispondere a input che arrivano sia da testo che da immagini. Sarà possibile quindi inviare una foto e chiedere informazioni direttamente sull'immagine, ma anche aggiornamenti sul meteo, le ultime notizie o suggerimenti per scrivere testi e creare contenuti visivi. Per esempio, Meta AI può aiutare a generare messaggi di auguri, scrivere didascalie per i social o creare card personalizzate per eventi.

Ci saranno anche delle funzioni di editing fotografico. Meta ha già pubblicato dei test per mostrare come l intelligenza artificiale riesce a togliere dei personaggi dallo sfondo delle foto o cambiare il colore agli oggetti presenti nell’immagine. Sembra che presto verrà lanciata anche un'opzione per far rispondere Meta AI con una serie di voci: "Non appena questa funzione verrà implementata, potrai anche scegliere tra diverse opzioni vocali, comprese quelle di celebrità a livello mondiale." Su Instagram, Meta AI può suggerire contenuti, rispondere a domande e generare risposte automatizzate nei messaggi diretti. Tuttavia, l’attivazione è facoltativa.

Privacy e addestramento dell’IA: cosa c’è da sapere

Meta AI è stata presentata come un "processo di democratizzazione dell'IA". Tuttavia, le integrazioni automatiche dell'IA su WhatsApp, Instagram e Facebook hanno sollevato interrogativi sulla privacy e la sicurezza dei dati personali. Meta AI infatti raccoglie e utilizza le informazioni degli utenti per migliorare il servizio. La tecnologia peroòha dovuto adeguarsi alle leggi sulla privacy e alle normative europee (motivo per cui è stata lanciata in ritardo rispetto agli Usa). Le autorità hanno richiesto un adeguamento al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), per garantire che i dati personali vengano gestiti in conformità con gli standard europei.

Secondo la policy ufficiale, solo i messaggi che menzionano @Meta AI o che vengono condivisi volontariamente con essa possono essere letti dall’azienda. Di conseguenza, non è necessario un opt-out specifico. Come si legge sulla pagina Meta GenAI Privacy: “Non usiamo i contenuti dei tuoi messaggi privati con amici e familiari per addestrare le nostre IA, a meno che tu o qualcuno nella chat non scelga di condividere tali messaggi con le nostre IA.”