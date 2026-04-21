WhatsApp Plus, al via la fase di test: cosa include la nuova versione a pagamento dell’app

WhatsApp ha inserito in un aggiornamento beta per Android la sua prima versione a pagamento. Si chiama WhatsApp Plus ed è attualmente in fase di sviluppo, per questo sarà disponibile solo per un numero limitato di utenti: non rimuove nessuna funzionalità essenziale dalla versione gratuita, ma ne aggiunge delle altre.

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I piani di Meta di monetizzare attraverso WhatsApp stanno diventando sempre più concreti. Dopo le novità in fase di test lanciate negli ultimi aggiornamenti beta, come i canali su abbonamento, l'app di messaggistica sta testando WhatsApp Plus, una versione premium che prevede il pagamento di un canone mensile in cambio di funzionalità extra (da non confondere con l'omonima versione modificata non ufficiale).

Lo ha annunciato in questi giorni WABetaInfo, il portale specializzato negli aggiornamenti e nelle novità che riguardano WhatsApp, specificando che si tratta di un'opzione facoltativa per gli utenti contenuta in un aggiornamento beta dell'app per Android (aggiornamento 2.26.4.8), ovvero un aggiornamento dell'app non definitivo che serve a testare una o più determinate nuove funzione. Questo significa che la nuova funzionalità è tutt'ora in fase di test e sarà disponibile solo per un certo numero di utenti. Vediamo cosa sappiamo.

Cos'è WhatsApp Plus

WhatsApp Plus è una versione premium dell'app di messaggistica ottenibile attraverso il pagamento di un canone mensile che permette di accedere a funzionalità aggiuntive esclusive, senza però modificare l'esperienza o le funzioni disponibili nella versione gratuita. Questo significa che i servizi attualmente disponibili su WhatsApp resteranno invariati per tutti, anche per chi deciderà di non sottoscrivere l'abbonamento e vorrà continuare a utilizzare la versione gratuita dell'app.

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Da uno screenshot condiviso da WABetaInfo si legge che la nuova versione a pagamento costerà in Europa 2,49 euro al mese, ma in base a quanto rivela il portale, il costo potrebbe subire delle variazioni prima di un nuovo lancio destinato a una platea più ampia di utenti. Per il momento è disponibile solo per Android (l'equivalente per iOS è invece previsto in un secondo momento) e per chi utilizza WhatsApp Messenger, non per WhatsApp Business.

Come ottenerla

Come dicevamo prima, attualmente la nuova opzione è in fase di test, questo significa che non tutti la troveranno sul proprio dispositivo, ma solo un numero selezionato di utenti. Chi rientra tra questi potrà ottenerla semplicemente scaricando l'ultimo aggiornamento disponibile su Google Play Store e selezionando l'opzione di abbonamento nell'area delle Impostazioni dell'app. Se anche dopo aver scaricato l'ultimo aggiornamento disponibile, l'opzione non sarà visibile vuol dire che non siamo tra gli utenti selezionati in questa prima fase.

Cosa cambia con WhatsApp Plus

La cosa fondamentale da sottolineare è che l'introduzione di questa nuova versione a pagamento non implica nessuna modifica della versione gratuita dell'app. Quindi chiamate, messaggi e le funzionalità essenziali resteranno disponibile a tutti, anche agli utenti che non vorranno abbonarsi a WhatsApp Plus. Chi invece sottoscriverà l'abbonamento mensile potrà accedere a funzionalità esclusive aggiuntive. Alcune riguardano le chat altre lo stile della stessa interfaccia.

Tra quelle riportate da WABetaInfo rientra la possibilità di accedere a sticker con effetti d'animazione esclusivi, che saranno visibili al destinatario anche se quest'ultimo non è abbonato. Oppure la possibilità di fissare fino a 20 chat (invece delle attuali tre) così da poterle visualizzare sempre più facilmente nel momento in cui si apre WhatsApp.

Tra le funzioni finalizzata a personalizzare l'app, c'è invece l'opzione che permette di scegliere tra 18 nuovi colori per personalizzare il tema della propria app: una volta selezionato un certo colore questo verrà applicato all'intera interfaccia. Così come quella di scegliere un'icona personalizzata che andrà a sostituire quella di sempre sullo schermo del nostro smartphone. Dallo screen condiviso dal portale sembra che saranno disponibili icone diverse, ognuna con un colore diverso.

Altre funzioni consentiranno all'utente di personalizzare le singole chat, ad esempio con suonerie (alcune saranno esclusive per WhatsApp Plus) o temi specifici per ogni chat, oppure l'utente potrà creare delle liste di chat e personalizzarle in blocco. È bene però ricordare – specifica anche WABetaInfo – che si tratta ancora di una prima versione di WhatsApp Plus, ancora in fase di sviluppo, ed è verosimile che la versione a pagamento verrà pian piano arricchita di nuove funzionalità e opzioni, anche in base ai feedback degli utenti.