WhatsApp sta testando la funzione “Log out”: permette di disconnettersi senza perdere le proprie chat

Un aggiornamento beta di WhatsApp per Android include una nuova funzione che permette di disconnettersi dal proprio account senza eliminarlo e senza perdere le proprie chat. Se il nuovo tasto diventerà effettivo, il suo arrivo potrebbe modificare una delle caratteristiche che da sempre accompagna l’app di messaggistica.

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È capitato a tutti almeno una volta di sentire quell'irrefrenabile voglia di cancellare WhatsApp. Tuttavia, molto spesso davanti all'idea di perdere tutte le chat – con relative immagini, video e documenti – accumulate in anni di utilizzo, la maggior parte degli utenti alla fine rinuncia ai propri piani. Almeno finora. Secondo quanto rivelato da WABetaInfo, portale specializzato nelle novità in arrivo su WhatsApp, l'app di messaggistica più utilizzata al mondo starebbe lavorando a una nuova possibile funzione che potrebbe permettere agli utenti di disconnettersi temporaneamente dal proprio account senza perdere nulla.

Proprio in questi giorni WhatsApp ha lanciato WhatsApp Plus, una versione a pagamento di WhatsApp che permette di accedere a nuove funzioni, senza però sostituirsi a quella gratuita.

Cos'è la nuova funzione "Log out"

Il nuovo strumento fa parte dell'ultimo aggiornamento beta 2.26.21.9 di WhatsApp per Android. La versione test, disponibile per alcuni utenti selezionati, presenterebbe infatti un nuovo tasto di log out che, qualora venisse introdotto in modo strutturale, potrebbe rivoluzionare una delle caratteristiche della piattaforma fin dalla sua nascita: l'impossibilità per gli utenti di disconnettersi se non attraverso l'eliminazione dell'account. Una soluzione che però scoraggia chiunque perché farlo significherebbe dover rinunciare alla cronologia delle chat, senza considerare l'incombenza di dover creare da capo un nuovo account qualora l'utente volesse tornare su WhatsApp.

Se questa nuova funzionalità in fase di test diventerà effettiva, le cose però potrebbero semplificarsi molto: "L'aggiornamento permette di disconnettersi temporaneamente dal proprio account mantenendo tutte le chat e le informazioni di accesso al sicuro sul dispositivo", spiega WABetaInfo. Il tasto "Log out" è attualmente in fase di test sui dispositivi di alcuni beta tester, ovvero gli utenti selezionati da WhatsApp per testare nuove possibili funzioni. Gli aggiornamenti beta non sono infatti aggiornamenti effettivi che riguardano tutti gli utenti, ma delle versioni prova con cui WhatsApp testa e mette alla prova nuove possibili funzioni a cui sta lavorando.

In questo caso specifico i beta tester che hanno ricevuto l'aggiornamento possono accedere tramite il menu Impostazioni, nella sezione Account, al tasto "Log out". Una volta selezionata, questa funzionalità permette all'utente di uscire dal proprio account, senza perdere i messaggi, le credenziali di accesso o le impostazioni di notifica. Tutte queste informazioni non vanno perse, ma restano salvate e saranno di nuovo disponibile al nuovo accesso. Quindi gli utenti che decidono di disconnettersi dall'app non devono ripetere l'intera procedura di configurazione quando decidono di tornare a utilizzarla.

Con questa nuova funzione WhatsApp sembra quindi intenzionato a fornire agli utenti un'alternativa meno definitiva qualora avessero bisogno o voglia di interrompere per una finestra di tempo limitata l'utilizzo della stessa app.