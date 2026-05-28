Partono gli abbonamenti per WhatsApp: il costo di WhatsApp Plus è di 2,49 euro al mese

Meta ha lanciato WhatsApp Plus, una versione a pagamento di WhatsApp che ha una lunga serie di funzioni in più. Da quello che sappiamo WhatsApp Plus permette di aumentare il numero di chat fissate in alto e di scegliere nuovi temi: costerà 2,49 euro al mese.

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Dopo voci, test e primi rilasci ora Meta ha deciso di implementare davvero le funzioni Plus sulle sue applicazioni. Partiamo dal caso più importante: WhatsApp. L’app di messaggistica da oltre due miliardi di utenti. Naomi Gleit, Head of Product di Meta, ha annunciato in un video pubblicato su Instagram il lancio di Instagram Plus, WhatsApp Plus, e Facebook Plus. Un lancio che è previsto “globally”, in tutto il mondo. Il piano di abbonamento verrà gestito all’interno di Meta One, un nuovo spazio in cui Meta ha deciso di gestire tutti i suoi abbonamenti.

La versione Plus di WhatsApp costerà 2,99 dollari. In Europa dovrebbe essere di 2,49 euro. Non è la prima volta che l’app è a pagamento, anzi. WhatsApp aveva un canone annuale fino al gennaio del 2016, anche se molto ridotto. L’abbonamento costava 0,89 euro all’anno, almeno per gli utenti che usavano Android, BlackBerry o Windows Phone. Sì, esisteva una versione di Windows dedicata agli smartphone.

Le nuove funzioni di WhatsApp Plus

Per capire le funzioni di WhatsApp Plus possiamo scavare in tutti gli articoli che sono usciti negli ultimi mesi sulla versione a pagamento dell’app. Ci saranno nuovi temi, la possibilità di creare suonerie personalizzate, sticker e la possibilità di fissare fino a 20 chat in alto nelle conversazioni. Certo, da quello che sembra al momento non c’è una killer app. Manca qualcosa di effettivamente interessante che possa spingere gli utenti a pagare un abbonamento per un servizio che avrebbero comunque in versione gratuita.

Anche Instagram e Facebook avranno una versione Plus

La versione Plus arriva anche su Instagram e Facebook. Anche qui lo schema è lo stesso: le versioni che conosciamo delle app rimangono le stesse, con l’abbonamento Plus si vanno ad aggiungere elementi in più. Su Instagram ad esempio ci sarà un nuovo pacchetto per quanto riguarda tutte le Story. Qui il costo dell’abbonamento aumenta: arriviamo a 3,99 dollari al mese. Da quello che è emerso fino a questo momento tutti questi servizi sono comunque separati dal canale Meta Verified, per intenderci l’abbonamento che prevede la spunta blu accanto al nome.