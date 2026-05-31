Quando arriva WhatsApp Plus, il piano a pagamento di WhatsApp: l’anteprima in Italia su Android

WhatsApp Plus è stato lanciato a livello globale. Nei prossimi mesi dovrebbe arrivare in Italia, ma c’è già qualche avvistamento: è stato scovato in una delle versioni Beta dedicate al sistema operativo Android.

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WhatsApp Plus è il piano in abbonamento di WhatsApp. È stato presentato ufficialmente da Naomi Gleit, Head of Product di Meta, con tanto di video pubblicato su Instagram. Il piano ha sollevato, comprensibilmente, interesse. WhatsApp è l’app più utilizzata al mondo per scambiare messaggi. Secondo i dati aggregati dalla piattaforma Statista nel marzo del 2025 avrebbe superato i 3 miliardi di utenti. I piani di abbonamento riguardano anche Facebook e Instagram ma è comprensibile che l’attenzione rivolta a WhatsApp sia più alta. L’idea di Meta è quella di aggregare tutta la gestione di questi piani in un unico spazio: Meta One. Una sorta di piattaforma di Meta dedicata esclusivamente agli abbonamenti.

Dalle informazioni emerse fino a questo momento sembra che oltre alle versioni Plus di WhatsApp, Facebook e Instagram, la piattaforma Meta One gestirà anche piani di abbonamento per Meta AI, l’intelligenza artificiale di Meta. Non solo. Ci sono anche due programmi rivolti ai creator: Meta One Essential e Meta One Advanced. Parliamo di programmi dedicati a chi vuole creare contenuti sui social che hanno al loro interno delle funzioni per aumentare la visibilità dei propri profili. In Meta One Advanced ad esempio c’è la possibilità di far apparire un pulsante Segui più grande nei Reels, così da migliorare il processo di conversione tra views e follower.

Il prezzo e le ipotesi sull’arrivo di WhatsApp Plus

Il costo di WhatsApp Plus sarà di 2,99 dollari al mese. È il costo più basso tra gli abbonamenti annunciati, visto che poi Facebook Plus e Instagram Plus saranno sui 3,99 dollari. Molto più alti gli altri abbonamenti. Per Meta One Advanced parliamo ad esempio di 49,99 dollari al mese. Tutti questi abbonamenti, lo specifichiamo, si muovono su linee diverse da Meta Verified, l’abbonamento da 13,99 euro che permette di avere la spunta blu accanto al nome del profilo. Per WhatsApp Plus non parliamo di opzioni in grado di cambiare completamente l’esperienza utente. Se però usate molto l’app sono tutte piccole cose che possono tornarvi comode. C’è la possibilità ad esempio di fissare fino a 20 chat tra le nostre conversazioni. Al momento invece se ne possono mettere giusto 3. L'abbonamento in Italia dovrebbe costare 2,49 euro.

Il lancio tecnicamente è stato definito “globale”, almeno per gli abbonamenti Plus. Questo vuol dire che saranno disponibili in tutto il mondo. Qualcosa però si sta già muovendo. Il magazine specializzato in tecnologia TuttoAndroid ha pubblicato i primi screen della nuova funzione avvistata in Italia. L’opzione “Abbonamenti” è comparsa anche in Italia nella Beta di WhatsApp per Android con codice v2.26.20.8. Si trova subito, in prima posizione nella lista di opzioni legate al profilo dell’utente.

Una volta passati su “Abbonamenti” a questo punto compare una nuova pagina in cui leggiamo WhatsApp Plus e poi “migliora la tua esperienza di messaggistica”. Da qui si arriva a un’altra pagina dove leggiamo che ci sarà la possibilità di provare WhatsApp Plus gratuitamente per un mese. Oltre alla possibilità di fissare “Chat Aggiuntive” fra le funzioni collegate all’abbonamento troviamo anche “Ottieni suonerie esclusive” o “Scegli un’icona dell’app personalizzata”. Per adesso questa è di fatto l’unica apparizione di WhatsApp Plus in Italia. Non è difficile immaginare però che dopo l’annuncio non ci vorrà molto per vedere quest’app anche qui. L’opzione abbonamenti quindi verrà inserita direttamente dentro l’app ufficiale: basterà tenere sempre aggiornato WhatsApp per averla appena disponibile.