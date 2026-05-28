Su Instagram puoi vedere le anteprime delle Storie di nascosto, senza apparire all’utente: la funzione Plus

Instagram ha lanciato la sua versione Plus: è un’opzione che permette di aggiungere possibilità al piano gratuito. Tra queste una delle più interessanti permette di vedere l’anteprima delle Storie pubblicate dagli altri utenti di nascosto, senza comparire nell’elenco degli spettatori.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Instagram ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Instagram Plus sta per arrivare, anche in Italia. Naomi Gleit, head of product di Meta, lo ha spiegato in un video. Instagram, Facebook e WhatsApp verranno rilasciate in tutto il mondo nella loro versione Plus. Per WhatsApp Plus potete leggere qui l’analisi con tutte le funzioni. È un abbonamento mensile che permetterà agli utenti di accedere a diverse funzioni. L’opzione Plus non si sovrappone con Meta Verified, l’abbonamento che permette di avere la spunta blu accanto al nome utente. I costi variano: 3,99 dollari per Instagram Plus e Facebook Plus, 2,99 dollari per WhatsApp Plus. 2,49 euro in Italia. La gestione di questi abbonamenti sarà tutta all’interno della nuova funzione Meta One.

Interessanti le funzioni legate a Instagram Plus. Parliamo di una serie di opzioni che puntano a migliorare l’esperienza degli utenti, garantendo anche quelle piccole opzioni che potevano benissimo rientrare in un aggiornamento di Instagram. Stando a quello che è emerso, con Instagram Plus sarà possibile ad esempio vedere quante persone hanno rivisto una delle nostre Story.

Ma non solo, si potranno creare diversi elenchi di pubblico selezionato, anche andando oltre agli Amici più Stretti. E sarà possibile, ma qui bisogna capire come funziona, “visualizzare l’anteprima di una Story senza apparire come spettatore”. Fra le altre cose gli utenti possono estendere la durata di una Story oltre le 24 ore e mettere una volta a settimana una Story in Evidenza per ottenere così più visualizzazioni. Le opzioni che vengono vendute su Facebook Plus sono molto simili a quelle di Instagram Plus. Anche qui si lavora molto rendendo più facile utilizzare le Story.

Leggi anche Da ieri Instagram ha rimosso la Protezione Privacy su tutti i profili: cosa cambia per i direct

La nuova strategia di Meta passa per gli abbonamenti

Ormai è abbastanza evidente. Meta ha deciso di aumentare la monetizzazione che arriva direttamente dagli utenti. Come segnalato dal magazine TechCrunch, entro la fine di questa settimana inizieranno i test di altri due piani di abbonamento, oltre quelli annunciati. Uno si chiama Meta One Essential, costa 14,99 dollari al mese, e oltre al badge di verifica offre anche una protezione contro il furto di identità. L’altro, più interessante, si chiama Meta One Advanced, costa 49,99 dollari e oltre al piano Essential permette altre opzioni orientate all’attività di content creation: il pulsante Segui visibile nei Reel e messaggi automatici a chi interagisce con i contenuti per invitarli a seguire il profilo.