Da maggio i messaggi direct su Instagram non saranno più privati come ora: l’annuncio di Meta

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Nel 2022 Meta ha deciso di introdurre la crittografia end-to-end nei messaggi su Instagram. È una tecnologia presente anche nei messaggi su WhatsApp che serve per mantenere un certo livello di sicurezza nella gestione delle conversazioni. In breve, è una tecnologia dove le chiavi per decifrare il contenuto dentro a una chat sono in mano solo alle persone coinvolte nelle conversazioni.

A quasi quattro anni dalla sua introduzione, ora Meta ha scelto di bloccare l’accesso a questa tecnologia su Instagram. La data annunciata per lo shutdown è 8 maggio 2026. Da quel momento non sarà più possibile attivare la crittografia end-to-end nelle chat Instagram. Certo, parliamo di una funzione che non mancherà a molti utenti, visti i motivi che hanno portato a cancellare questa possibilità.

Leggendo le dichiarazioni diffuse da Meta in questi giorni vediamo come il problema fosse evidente: le opzioni di crittografia end-to-end erano usate da così pochi utenti che non era più giustificabile il loro supporto. Fra le tante voci, lo ha confermato a The Verge anche Dina El-Kassaby Luce. La chiusura si può leggere anche in un update nella sezione ufficiale dedicata alla crittografia end-to-end su Instagram. Ci sono solo due avvertenze:

Chi l’ha attivata può scaricare i contenuti multimediali o i messaggi dalle sue chat per conservarli. Le istruzioni su come fare arriveranno direttamente a loro

o i messaggi dalle sue chat per conservarli. Le istruzioni su come fare arriveranno Chi usa una versione precedente di Instagram potrebbe dover prima scaricare la nuova versione dell’app per procedere a salvare le chat interessate

Il problema della piattaforma unica per i messaggi di Meta

Tom Sulston è capo delle policy di Digital Rights Watch, organizzazione australiana fondata nel 2016 che si occupa di diritti digitali. Al quotidiano The Guardian ha spiegato che la scelta di Meta di lasciare la crittografia end-to-end solo su WhatsApp potrebbe anticipare un cambio di strategia:

“Il fatto che WhatsApp rimanga crittografato suggerisce che Meta potrebbe star puntando a separare maggiormente i social media dalle chat: la differenza principale sta nel fatto che gli utenti dei social media possono scoprirsi a vicenda, mentre gli utenti delle chat devono prima conoscersi”.

L’idea quindi potrebbe essere quella di creare due ecosistemi diversi: uno pubblico, dove attraverso Facebook o Instagram gli utenti si scoprono e comunicano su un piano più aperto. L’altro privato, quello su WhatsApp, in cui comunicano tra di loro, scambiandosi il contatto con il numero di telefono o lo username dei social network.