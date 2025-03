WhatsApp lavora su una nuova funzione: preparatevi alle foto in movimento

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

WhatsApp sta lavorando a un nuova funzionalità: le foto in movimento. L'opzione, prevista nei prossimi aggiornamenti, è stata annunciata da WaBetaInfo, portale specializzato sull'app di messaggistica di Meta. Le foto in movimento sono un ibrido tra immagine e video, il formato multimediale infatti cattura qualche secondo prima e dopo lo scatto, regalando movimento alle istantanee. Sono già disponibili su alcuni dispositivi, per esempio gli Samsung Galaxy con la funzione Motion Photo, e i dispositivi Google Pixel con Top Shot o Motion Photos. Anche Apple offre una funzione simile chiamata Live Photos su iPhone.

"Le foto in movimento sono spesso salvate in formati specializzati che combinano immagini statiche con brevi clip video, consentendo agli utenti di rivivere i momenti con un solo tocco", spiega WaBetaInfo. "Con il prossimo supporto di WhatsApp sarà possibile condividerle anche sull'app di messaggistica". Quando gli utenti apriranno la cartella della galleria per inviare un file troveranno un nuovo pulsante apposta per le foto in movimento.

A cosa servono le foto in movimento su WhatsApp

Come spiega WaBetaInfo, "la funzionalità sarà particolarmente utile per catturare e condividere momenti in movimento o le reazioni delle persone arricchendo i ricordi, consente infatti agli utenti di condividere non solo un'immagine fissa, ma anche l'essenza dinamica di un momento."

La funzionalità è ancora in fase di sviluppo, una volta implementata sarà disponibile sulle chat individuali, di gruppo e anche sui canali. Non solo, i destinatari visualizzeranno la foto animata anche se l'opzione non è supportata dal dispositivo. Non è chiaro quando verrà rilasciata, potrebbe comparire però nei prossimi aggiornamenti dell'app.

Le novità in arrivo su WhatsApp

Non solo foto in movimento. È in fase di sviluppo una funzionalità per condividere musica da Spotify negli aggiornamenti di stato, WhatsApp sta anche lavorando anche un chatbot interno all'app. Da tempo Meta parla di intelligenza artificiale integrata sull'app di messaggistica, ora è pronta a lanciare il suo assistente virtuale. "Grazie all'ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.25.7.16, disponibile sul Google Play Store, abbiamo scoperto che WhatsApp sta lanciando un'esperienza migliorata per chattare e parlare con il chatbot Meta AI!", ha spiegato WABetaInfo. La beta di WhatsApp per Android 2.25.7.16 potrebbe essere la prima versione a supportare la funzione Meta AI.