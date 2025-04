video suggerito

WhatsApp lancia una nuova funzione in Italia: a cosa serve la Privacy avanzata della chat WhatsApp ha annunciato l’arrivo della Privacy avanzata della chat, una funziona che aumenta il livello di protezione dei propri dati. Privacy avanzata della chat blocca l’esportazione delle conversazione i download automatici dei media sul proprio smartphone. Non solo. Sarà utile anche per limitare che l’accesso dell’intelligenza artificiale ai vostri messaggi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La funzione Privacy avanzata della chat era nell’aria da tempo tra gli esperti che osservano come cambia il codice di WhatsApp. Nelle ultime settimane era stata anticipata anche dal blog WABetaInfo. Ora Meta ha annunciato l’arrivo in Italia. Più che una funzione si tratta di una serie di opzioni che sono state introdotte nell’app di messaggistica. Tutte hanno lo stesso obiettivo: garantire un livello maggiore di sicurezza. Forse l'aggironamento più importante dall'arrivo di Meta AI.

Privacy avanzata della chat sarà attiva sia per le chat singole che per quelle di gruppo. Basterà andare nelle informazioni generali della chat, cliccare e poi attivarla. La dovreste trovare sotto Lucchetto Chat, l’opzione che consente di eleggere le chat solo dopo un passaggio di sblocco.

Le opzioni bloccate con Privacy avanzata

Se questa funzione viene attività sarà entreranno in azione una serie di meccanismi automatici di protezione. Il più importante è il blocco all’opzione Esporta Chat, un'opzione che forse non è nota a tutti. Se cliccate sulle informazioni di una vostra chat e scorrete fino in fondo potete trovare l’opzione Esporta Chat: una volta cliccato in un paio di secondi avrete scaricato tutte le conversazioni della chat e volendo anche tutti gli allegati multimediali. L'intera cronologia verrà racchiusa in un file .zip.

Leggi anche Nuova funzione WhatsApp: non potrai più passere le tue conversazioni ad altri

Non solo. Con Privacy avanzata sarà impossibile anche scaricare in automatico i file multimediali e usare i messaggi per addestrare l’intelligenza artificiale di Meta. Secondo l’app questa funzione è pensata soprattutto per i gruppi con utenti che non si conoscono bene o per quelli dove si parla della salute, mentale o fisica, dei suoi partecipanti: “Pensiamo che questa funzione possa essere usata al meglio nei gruppi in cui potresti non conoscere bene tutti ma i cui contenuti sono comunque di natura sensibile, ad esempio nel caso in cui i partecipanti a un gruppo di sostegno parlino di problemi di salute oppure quando desideri organizzare una community incentrata su un tema che ti sta a cuore”.