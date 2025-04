Nuova funzione WhatsApp: non potrai più passere le tue conversazioni ad altri

video suggerito

A cura di Valerio Berra

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp ha portato uno dei cambiamenti più interessanti che abbiamo visto negli ultimi anni. Meta ha lanciato il suo primo assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale. Meta AI è comparsa tra le nostre chat, con un piccolo logo colorato nella parte destra dello schermo. Una logo per altro difficile da togliere. Ora gli ingegneri che si occupano dello sviluppo di WhatsApp sono al lavoro su una nuova funzionalità: un sistema di privacy per bloccare la diffusione delle conversazioni private.

L’aggiornamento riguarda la funzione Esporta Chat. È stato anticipato da WABetaInfo, il portale che analizza i codici delle versioni di prova di WhatsApp per capire da che parte si sta muovendo l’applicazione. Lo ricordiamo, come sempre. Le Beta analizzate da questo portale non hanno dei tempi chiari di rilascio. Potrebbero arrivare nell’arco di settimane, mesi a volte anni oppure potrebbero non arrivare mai.

Come funziona la privacy sulle chat esportate

Secondo WABetaInfo l’applicazione sarebbe al lavoro su una nuova serie di funzioni che dovrebbero essere riunite sotto la formula: Advanced Chat Privacy. In questo modo si potrà controllare meglio la privacy di ogni chat. E nello specifico due delle sue funzioni: sarà impossibile esportare la chat e sarà impossibile scaricare in automatico i media mandati nella chat. Da quello che si può leggere in questo momento non sembra che Advanced Chat Privacy protegga dagli screenshot. Non è chiaro poi se i media potranno comunque essere salvati manualmente o se potranno essere visualizzati solo una volta come già possiamo fare ora.

Le nuovi funzioni dovrebbe essere attive sia per le chat tra due utenti che per quelle di gruppo. Quando un utente attiva queste funzioni nelle chat di gruppo, tutti gli altri verranno avvisati con una notifica. E ancora. Sembra che questo strumento sia in grado anche di spegnere le funzioni di Meta AI.