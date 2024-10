video suggerito

Su WhatsApp c’è un modo per parlare con l’intelligenza artificiale: come aprire Copilot Con un semplice QR Code è possibile installare Copilot in modo gratuito direttamente sulla propria app di WhatsApp. A questo punto sarà come avere una conversazione sempre disponiibile con il chatbot di Microsoft guidato dall’intelligenza artificiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Non serve scaricare niente. Per avere Copilot, l’intelligenza artificiale di Microsoft, direttamente sul proprio smartphone basta avere installato WhatsApp. Nella grande corsa ai chatbot che abbiamo visto negli ultimi due anni Microsoft ha deciso di puntare su Copilot. Il prodotto era già noto ma l’azienda fondata da Bill Gates ha deciso di potenziare i suoi algoritmi di intelligenza artificiale riempiendolo di nuove funzioni come la capacità di creare immagini.

Il processo per averla direttamente su WhatsApp è semplice. Microsoft ha creato sul proprio sito una pagina dedicata: basta andare a questo indirizzo. A questo punto si aprirà davanti a voi un QR Code. Una volta aperto il QR Code e date tutte le autorizzazioni del caso vi troverete su WhatsApp una nuova conversazione chiamata Microsoft Copilot con un'icona che riprendere l’intelligenza artificiale di Microsoft.

A cosa serve avere Copilot su WhatsApp

Ma a cosa serve avere un chatbot sull’app di WhatsApp? Certo, si può sempre scaricare la versione gratuita di ChatGPT oppure collegarsi a un qualsiasi altro chatbot. Avere un’intelligenza artificiale direttamente su WhatsApp può essere strategico. Questa piattaforma di messaggistica è usata da oltre due miliardi di persone in tutto il mondo. Un bacino di utenza enorme che potrebbe essere più stimolato a non dover per forza cambiare app quando vuole usare un chatbot di intelligenza artificiale.

Copilot integra diverse funzioni che abbiamo imparato a conoscere nell’ultimo anno. Può pubblicare delle immagini creata su richiesta degli utenti. Abbiamo fatto qualche prova e funziona piuttosto bene. Può riassumere testi, fornire consigli o scrivere ricette. L’unico problema è che a differenza di un normale contatto su WhatsApp al momento Copilot non usa i vocali. E forse non è nemmeno un problema: mancavano solo i suoi.