Come funziona Copilot, la nuova IA di Microsoft per smartphone che vuole fare da assistente personale L'obiettivo dell'app è diventare un supporto per aiutare gli utenti in qualsiasi attività. Copilot è già stata scaricata da 1,5 milioni di utenti in tutto il mondo ed è disponibile sugli smartphone IOS e Android.

Microsoft ha subito capito l'importanza di creare chatbot basati sull'intelligenza artificiale (IA) che funzionassero bene, non a caso ha investito 10 miliardi in OpenAI, azienda madre di ChatGPT. Ora sta procedendo per tentativi, e dopo il lancio di Bing arriva Copilot su smartphone Android e IOS. L'app è e molto simile a ChatGPT, la differenza principale è che la versione gratuita del chatbot di OpenAI utilizza GPT-3.5, Copilot invece utilizza GPT-4, l’ultimo modello linguistico (LLM) di OpenAI, senza dover pagare un abbonamento (è infatti possibile utilizzare senza costi aggiuntivi l'app). "Combinando la potenza di GPT-4 con le capacità fantasiose di DALL·E 3, Copilot non solo migliora il tuo flusso di lavoro di progettazione, ma può anche portare la tua creatività a nuovi livelli stimolanti", si legge nella descrizione dell'app.

È possibile che la strategia di Microsoft sia quella di sostituire l'app Bing con l'app Copilot, l'azienda però al momento non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Conosciamo solo i piani a lungo termine. E infatti, dopo la profezia "un computer per ogni scrivania" ora Bill Gates immagina un assistente virtuale per ogni persona, in grado di svolgere qualsiasi compito entro i prossimi 5 anni.

"Non dovremo più utilizzare app diverse per le nostre attività. Dirai semplicemente al tuo dispositivo, nel linguaggio di tutti i giorni, cosa vuoi fare. Il software sarà in grado di rispondere personalmente perché avrà una ricca comprensione della tua vita. Chiunque sia online sarà in grado di avere un assistente personale alimentato dall'intelligenza artificiale che va ben oltre la tecnologia di oggi", aveva spiegato Microsoft in un post sul suo blog ufficiale. L’idea alla base di Microsoft Copilot è infatti quella di diventare un copilota IA per assistere gli utenti in qualsiasi attività, sarà progressivamente integrato nei prodotti dell'azienda, come Excel e Office, e comparirà anche nelle tastiere dell'azienda un nuovo tasto per accedere a Copilot.

Come funziona Copilot

Copilot funziona in modo simile agli altri chatbot. Gli utenti possono digitare una domanda e ricevere le risposte dall'intelligenza artificiale, chiedere per esempio di comporre storie, script, creare itinerari personalizzati, aggiornare i curriculum o riassumere testi complessi. Non solo, sull'app c'è anche la funzione Image Creator basata su DALL·E 3. È quindi possibile creare immagini, loghi, o sfondi personalizzati.

Come scaricare l'app di Microsoft

Copilot è stata lanciata durante le feste ed è stata scaricata da 1,5 milioni di utenti in tutto il mondo, secondo i dati forniti a TechCrunch da data.ai. La nuova app è già disponibile sia sul Google Play Store sia sull'Apple Store. Scaricarla è semplicissimo, dopo averla cercata negli Store è sufficiente premere su Installa per poterla usare sul proprio smartphone o pc.

Il nuovo tasto sulle tastiere dei PC dal 2024

Oltre all'app nei prossimi PC e notebook Windows sarà disponibile anche un nuovo tasto dedicato all'assistente basato sull'IA Copilot. Basta schiacciarlo per utilizzare l'assistente virtuale, la posizione del tasto Copilot potrebbe variare in base al mercato, ma si troverà nella parte inferiore destra. "Quasi 30 anni fa, abbiamo introdotto il tasto Windows nella tastiera del PC per permettere alle persone di tutto il mondo di interagire con Windows", ha spiegato Yusuf Mehdi, vicepresidente esecutivo e direttore marketing consumer di Microsoft.

"Lo consideriamo un altro momento trasformativo nel viaggio di Windows dove Copilot diventerà il punto d'ingresso nel mondo dell'IA su PC. Il tasto Copilot si unisce al tasto Windows come parte centrale della tastiera per PC e quando premuto il nuovo tasto invocherà Copilot nell'esperienza Windows per semplificare interagire con Copilot nella tua quotidianità".