video suggerito

Finisce l’era delle Emoji, ora ci sono le Genmoji: cosa sono e come attivarle Le Genmoji sono le nuove emoji personalizzate che si creano con Apple Intelligence: attraverso questa funzionalità, disponibile su iOS 18.2 e versioni successive, è possibile descrivere la propria Genmoji per ottenere esclusivi sticker digitali da inviare anche agli utenti che non hanno iPhone. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Intelligenza artificiale (IA) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Negli ultimi anni le Emoji sono entrate nel nostro linguaggio. Hanno cambiato il modo in cui scriviamo aggiungendo ai caratteri dell’alfabeto anche un nuovo linguaggio iconografico. A volte diretto: la faccia che ride per sottolineare una battuta, quella che piange per segnare una notizia triste. A volte figurato, soprattutto quando dobbiamo parlare di cose censurabili sui social. Citiamo solo pesca e foglia d’acero che hanno assunto ormai altri significati.

Le Emoji che abbiamo in dotazione nella nostra tastiera sono praticamente standard. Ogni anno vengono decise dall’Unicode Consortium. Ogni anno seguiamo infatti il rito dell’aggiornamento, in cui nuove Emoji vengono introdotte nei nostri smartphone e nei pc per seguire le tendenze del linguaggio. Nel corso del tempo abbiamo visto entrare in questo glossario di icone carnagioni e famiglie diverse. Uno schema però che sta per essere rotto dalla Apple Intelligence.

Cos’è Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale secondo Apple

La notte tra il 31 marzo e il 1° aprile è arrivato in Italia l’ultimo aggiornamento di iOS 18. La caratteristica più importante di questo update per iPhone è stata Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale secondo Apple. Abbiamo spiegato in questa breve guida come funziona. Di base, nei dispositivi Apple (non solo iPhone), sono state introdotte delle funzioni di intelligenza artificiale, che vanno dalla sistemazione dei testi fino alla creazione di immagini.

Leggi anche Su Instagram è comparsa una nuova chat: a cosa serve e come usare Meta AI

Come funzionano le Genmoji

Una delle funzioni introdotte da Apple Intelligence è la possibilità di creare delle emoji personalizzate. Il pulsante è comparso in tutte le tastiere delle app che si occupano di testi. La scritta Genmoji si può vedere subito, disegnata con effetto glow e tinte violette.

Dopo aver cliccato su Genmoji si apre un ambiente di creazione. C’è una bolla digitale in sospensione che si muove lentamente e sotto un spazio per digitare piccoli prompt. Una volta entrati qui, potrete descrivere la vostra Genmoji con qualche parola.

Una volta digitata la descrizione, comincia la fase di creazione. L’avvertenza è chiara. Prima si chiede: "Inizia descrivendo la tua idea con una frase o qualche parola". Poi, una volta digitato il prompt, si specifica: "Alcune descrizioni potrebbero generare risultati inattesi". A questo punto inizia la fase di creazione.

Ovviamente ci sono dei limiti: sono schermate le parole che rimandano alla violenza, quelle che riguardano il sesso e altri filtri con cui si scontreranno gli utenti. I risultati? Per adesso abbiamo creato il Cane Viola che vedete in copertina, un tacchino che suona la chitarra, un procione che suona il flauto e una pistola, sempre viola. Il risultato è soddisfacente, viene visualizzato correttamente anche quando arriva agli utenti che non hanno iPhone e, soprattutto, resta salvato nella tastiera insieme alle altre emoji.