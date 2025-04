La notifica che cambia tutto, oggi Apple Intelligence arriva in Italia: come scaricarla e cosa può fare

video suggerito

Apple Intelligence è arrivata in Italia: l'intelligenza artificiale di Apple è ora disponibile in Italiano con iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS 15.4. Gli utenti potranno scaricare l'aggiornamento sui loro dispositivi e integrarla con ChatGPT. Come scaricarla e cosa si può fare con la nuova AI di Apple.

A cura di Valerio Berra

Nelle ultime ore sugli iPhone, almeno quelli di ultima generazione, è arrivata una notifica. In sé sembrava un semplice aggiornamento del sistema operativo ma dentro c’erano i dati per accedere anche in Italia alla Apple Intelligence, il modo in cui Apple ha deciso di interpretare l’intelligenza artificiale. Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale di iPhone, iPad e Mac book, è disponibile anche in italiano da oggi.

Come conferma Cupertino, Apple Intelligence è disponibile con l’aggiornamento iOS 18.4. Oltre ad iPhone arriverà anche sui MacBook con macOS Sequoia 15.4 e iPadOS 18.4. Questa famiglia di algoritmi è operativa da tempo nei Paesi che usano is servizi Apple in lingua inglese, ora è stata rilasciata anche in italiano e in altre lingue come francese e tedesco. Si potrà usare per correggere testi, modificare immagini e creare emoji.

Cosa si può fare con Apple Intelligence

L’arrivo di Apple Intelligence apre un nuovo capitolo per Cupertino. Come è stato chiaro nelle ultime fiere dedicate alla tecnologia, ora la corsa dei brand è tutta dedicata all’intelligenza artificiale. Vince il produttore che garantisce il software migliore, che interpreta meglio questo strumento e che riesce a integrarlo con le altre applicazioni.

Apple Intelligence è il primo grande passo di Apple in questa direzione. È una formula che raccoglie diverse funzioni. C’è la possibilità di aggiustare e correggere il tono di un testo, quella di sintetizzare delle mail o fare delle ricerche integrate sfruttando ChatGPT. E ancora. Si possono aggiustare delle fotografie ritoccando gli sfondi, creare delle emoji personalizzate e rimodulare i nostri sketch con Image Playground.

Come ottenere Apple Intelligence

Per caricare Apple Intelligence basta aggiornare il sistema operativo dei vostri dispositivi. Controllate nelle Impostazioni, andate nella sezione Generali e da qui su Aggiornamento Software e procedete scaricando tutto il pacchetto di dati. Su iPhone parliamo di circa 2 GB. Apple Intelligence è compatibile per tutta la famiglia di iPhone 16, compreso l'ultimo arrivato iPhone 16e. Sarà possibile usarlo anche per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Come funzionano gli Strumenti di scrittura

Gli Strumenti di scrittura di Apple Intelligence sono una delle prime opzioni che si possono provare. Il funzionamento è molto semplice. Una volta scritto un testo, che sia una mail o una nota, basterà selezionare la porzione di testo che ci interessa e poi cliccare sul pulsante Riscrivi per indicare come sistemarlo. Lo stesso testo potrà essere letto in tono più o meno formale, si potranno correggere i passaggi sgrammaticati o quelli che si spostano dal tono che vogliamo tenere. Potremmo anche rendere il testo più sintetico o allungarlo. Questa funzione si può usare per parecchie App, da Note a Pages.

La nuova versione di Siri

Lo avevamo già visto con il lancio di iPhone 16. Ora l’assistente vocale Siri ha un design completamente diverso. Una volta toccato il tasto da cui parte il comando tutto il bordo dell’iPhone si colore di una tinta sul fucsia. È un po’ come se Siri fosse andata all’università. Ora è collegato a ChatGPT quindi può fornire risposte più complete e documentate. È possibile collegare Siri direttamente all’account ChatGPT, in modo tale da sfruttare anche tutte le opzioni degli abbonamenti dal Plus in poi. Non solo. Attraverso Siri sarà possibile estendere Apple Intelligence ad altre sezioni del sistema operativo, ad esempio definendo un sistema di priorità nelle notifiche che ci arrivano.

Come creare delle Emoji personalizzate

Una delle funzioni che verranno usate di più di Apple Intelligence è Genmoji. Una volta scaricato questo aggiornamento in tutte le app di messaggistica si potrà accedere a una piccola sezione chiamata appunto Genmoji. Se cliccate vi troverete davanti l’interfaccia di un’intelligenza artificiale generativa in grado di generare emoji e sticker personalizzati. In pratica è la liberalizzazione del settore emoji, prima decise da un consorzio.

APPLE | Una prova di Genmoji

La nuova app Foto: come rimuovere gli elementi dallo sfondo

L’app Foto è una di quelle più impattate dall’intelligenza artificiale, almeno in due modi. La prima è con la ricerca. Sarà possibile cercare tra le fotografie con delle chiavi che navigano attraverso le immagini. Quindi per recuperare una foto al mare basterà scrivere una formula tipo “Scogliera di Monte Rosso al tramonto”.

Non solo. Nell’app Foto munita di Apple Intelligece si potrà anche modificare alcuni piccoli elementi, a partire dalla rimozione degli elementi secondari sullo sfondo. Basterà selezionarli per poi farli sparire dall’immagine. Questa funzione, specifica Apple, si applica solo sui dettagli in background, non sugli elementi principali.