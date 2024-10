video suggerito

Apple Intelligence arriva in Italia: quando sarà disponibile su iPhone e le novità di iOS 18.1 Apple ha annunciato l'arrivo di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1. Questo ciclo di aggiornamenti lanciato da Cupertino potrebbe essere uno dei più importanti in tutta la storia dell'azienda. Da qui infatti arriverà un nuovo set di funzioni di Apple Intelligence, l'intelligenza artifiiciale di Apple.

A cura di Valerio Berra

L’ultimo problema da risolvere è quello della lingua. Apple ha annunciato un ciclo di aggiornamenti che introdurrà il primo set di funzioni di Apple Intelligence nei suoi dispositivi. Apple Intelligence è l’intelligenza artificiale sviluppata dagli ingegneri di Cupertino, una tecnologia che impatterà su diversi aspetti dei prodotti Apple, soprattutto su Siri, l’assistente vocale. L'ultima sua apparizione risale a settembre, durante il lancio della linea iPhone 16.

Il giro di aggiornamenti riguarda iPhone, iPad e Mac. Nello specifico sono stati rilasciati iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1. Al momento Apple Intelligence sarà ottimizzata soltanto in inglese ma per la prima volta Apple ha annunciato anche le date previste per il rilascio di questi aggiornamenti anche in altre lingue, italiano compreso.

Quando arriverà Apple Intelligence in italiano

Da quello che spiega Apple sul blog ufficiale, il primo set di funzioni di Apple Intelligence è disponibile ora con un aggiornamento software nella maggior parte delle aree geografiche del mondo ma solo se la lingua è impostata su inglese americano. Altre varianti dell'inglese saranno aggiornate a dicembre e finalmente ad aprile arriverà anche l’aggiornamento in in italiano. C’è parecchia attesa per Siri: l’assistente vocale dovrebbe essere più centrale nei nuovi sistemi operativi, con l’intelligenza artificiale pronta a renderlo più fluido, veloce e soprattutto naturale.

Come cambieranno i testi con Apple Intelligence

Una delle funzioni più importanti introdotte da Apple riguarda la gestione dei testi. Forse la funzione “Riscrivi” è quella più interessante. Una volta scritto un testo potremmo chiedere all’intelligenza a artificiale di muovere il tono in un una certa direzione, renderlo più conciso, definire un elenco puntato a partire dal testo o riassumerlo in una lista.

L’app Foto diventa uno strumento di editing

Scorrendo le nuove funzioni permesse da Apple Intelligence una di quelle più a contatto con i dati degli utenti dovrebbe riguardare il nuovo set di opzioni disponibile su App Foto. Grazie all’intelligenza artificiale sarà possibile cercare una fotografia semplicemente descrivendo il soggetto che ritrae. Non solo. Con Ripulisci potremo togliere gli elementi non graditi sullo sfondo: basteranno giusto un paio di tocchi.

Le novità di iOS 18.1: telefono, fotocamera e AirPods

Con l'aggiornamento a iOS 18.1 non c'è però solo la possibilità di avere il primo set di funzioni di Apple Intelligence. Sono previste anche novità per quanto riguarda altre opzioni di iPhone. La prima riguarda proprio il telefono: sarà possibile registrare direttamente le chiamate, sia dall'app Telefono che da FaceTime audio. E ancora. iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max potranno registrare foto e video in "modalità spaziale", quella che permette di riprodurre poi foto e video con Apple Vision. Sulle AirPods infine sarà possibile utilizzare alcune funzioni che le trasformeranno in apparecchi acustici (AirPods Pro 2 e successive).

