video suggerito

Un mese di iPhone 16e: c’è tutto quello che serve per entrare nella prossima era dei telefoni Iphone 16e è stato lanciato sul mercato il 28 febbraio. Al momento è lo smartphone più economico di Apple. Anche se segue la tradizione dei modelli SE, iPhone 16e ha un elemento che lo proietta nel futuro: il chip A 18, la base su cui nei prossimi mesi partirà l’era della Apple Intelligence. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Apple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

iPhone 16e ha una solo camera nel comparto posteriore. È la prima cosa che si nota quando lo prendiamo in mano. Meno delle due montate sui modelli base della linea di iPhone 16, meno delle tre della linea iPhone 16 Pro. E meno sicuramente degli smartphone di altri brand che nelle ultime settimane hanno rilanciato il concetto di cameraphone: un dispositivo in grado di fornire prestazioni paragonabili a quelle di una fotocamera digitale.

Eppure la fotocamera da 48 MP basta per fare qualsiasi cosa. Anzi. Asciuga il design dello smartphone, lo bilancia, e soprattutto con la cover originale riesce a rimanere perfettamente appoggiato al tavolo. Ma se la camera è il primo dettaglio che si nota nello smartphone, basta usarlo per qualche giorno lo smartphone per capire che le caratteristiche più importanti sono tutte dentro.

Come nasce il nuovo iPhone di Apple

iPhone 16e è l’ultimo modello di smartphone lanciato da Apple. È stato presentato il 19 febbraio, è arrivato sul mercato il 28. Di fatto è l’ultimo erede della categoria SE, un’idea di iPhone più economica rispetto alle serie principali. Tiene le feature essenziali e rinuncia a quelle più avanzate, soprattutto nel comparto fotografico.

Quanto costa iPhone 16e

Parliamo di prezzi. iPhone 16e in Italia è disponibile in due colori (bianco o nero) e tre tagli di memoria: 128 GB, 256 GB o 512 GB. Quello da 128 GB costa 729 euro. Al momento quindi è l’iPhone più economico ancora in commercio. Nello store ufficiale iPhone 15, sempre con il taglio da 128 GB, costa 879 euro.

Il punto di forza di iPhone 16e: pronto per Apple Intelligence

La parte più interessante di iPhone 16e non si vede da fuori. È nascosta dentro. A giudicare dalle mappature si trova circa a metà dello smartphone, accanto alla batteria. È il chip A 18, lo stesso che si trova negli iPhone 16. Dal punto di vista tecnico cambia solo un core della GPU. La linea di iPhone 16 Pro monta invece un A 18 Pro, con componenti più avanzati. L’A 18 fa parte della linea di chip prodotti da Apple per i suoi iPhone.

Questo chip, nello specifico, è stato pensato per ospitare Apple Intelligence, il pacchetto di funzioni legate all’intelligenza artificiale sviluppate da Apple. In Italia, almeno secondo gli ultimi annunci, dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Su questo la partita non riguarda solo Apple. Da due anni, almeno da quando il mercato di massa ha scoperto ChatGPT, l’intelligenza artificiale è diventata al centro di ogni presentazione di uno nuovo dispositivi. Visto il livello che ha raggiunto il comparto hardware, è probabile che nei prossimi anni la concorrenza tra i brand si baserà soprattutto sulla famiglia di algoritmi.

La prova della fotocamera di iPhone 16e

Per ritrovare un iPhone con una sola camera dobbiamo arrivare all’iPhone SE di terza generazione, lanciato nel 2022. Dopo l’iPhone 8, arrivato sul mercato nel 2017, tutti gli iPhone, anche nella versione base, hanno sempre avuto almeno due camere. iPhone 16e ha una solo camera da 48 MP, con stabilizzazione ottica e possibilità di girare video in 4K a 60 Fps.

Insomma. Le caratteristiche vanno bene per l'uso che ne fa la maggior parte degli utenti. Le foto che fate con questa camera andranno bene per condividerle su WhatsApp, sui social o per tenervele nella memoria dello smartphone. Abbiamo provato a scattare qualche immagine una sera in piazza Gae Aulenti a Milano, un luogo con diversi tipi di illuminazione. Vi lasciamo qui il risultato.

IPHONE 16E | Milano, piazza Gae Aulenti alla sera

IPHONE 16e | Camera interna

IPHONE 16e | Milano, piazza Gae Aulenti alla sera

Quanto dura la batteria

iPhone 16e è uno smartphone da 6,1 pollici. Di solito modelli del genere fanno un po’ di fatica ad arrivare a fine giornata, soprattutto se guardate molti video e usate spesso la camera. Se siete abituati a mettere in carica il vostro smartphone tutte le sere con iPhone 16e potrete dimenticarvi per un po’ di questa pratica. Il telefono resiste tranquillamente oltre un giorno.

Il modem C1, il primo passo nuovi dispositivi Apple

Dentro iPhone 16e c’è anche un piccolo indizio per il futuro, almeno secondo le speranze di Joanna Stern, editorialista del Wall Street Journal. Nell’iPhone 16e c’è il primo modem 5G sviluppato da Apple. È una componente che si chiama C1. La sperimentazione potrebbe fermarsi a iPhone 16e, allargarsi ad altri iPhone o (come spera Stern) allargarsi ad altri dispositivi fino ai MacBook, consentendo così anche ai portatili di collegarsi a internet senza WiFi.