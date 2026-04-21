John Ternus, chi è il nuovo CEO Apple: l’ingegnere dietro Mac, iPad e nuovi iPhone

John Ternus sarà il nuovo CEO Apple dal 1° settembre: l’ingegnere che negli ultimi anni ha guidato lo sviluppo di Mac, iPad e iPhone prende il posto di Tim Cook dopo una transizione già avviata dentro Cupertino.

John Ternus, ingegnere alla guida dello sviluppo di Mac, iPad e iPhone, è stato scelto come nuovo CEO di Apple

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John Ternus è stato scelto come nuovo CEO di Apple al posto di Tim Cook. Il suo non è un volto noto fuori Cupertino, ma è l’ingegnere che negli ultimi anni ha guidato lo sviluppo dei prodotti più strategici dell’azienda, come Mac, iPad e nuovi iPhone. Oggi vicepresidente senior dell’ingegneria hardware, Ternus, 50 anni, assumerà il ruolo di CEO dal 1° settembre 2026, mentre Cook resterà alla guida dell’azienda per tutta l’estate, per gestire la transizione, e poi passerà alla carica di Presidente esecutivo del Consiglio di amministrazione. Nel motivare la scelta, è stato lo stesso Cook a sottolineare il suo profilo: “Ha la mente di un ingegnere, l’anima di un innovatore e il cuore per guidare con integrità e onore”.

La sua nomina arriva dopo mesi di segnali chiari: secondo le anticipazioni di Bloomberg, Ternus era da tempo il candidato più forte, soprattutto dopo l’uscita dalle responsabilità operative di Jeff Williams nel luglio 2025. Negli ultimi anni Apple aveva iniziato a dargli maggiore visibilità nelle presentazioni dei nuovi prodotti e nelle decisioni su sviluppo e funzionalità, preparandolo progressivamente al passaggio al vertice.

Chi è John Ternus in Apple: il ruolo nello sviluppo di Mac, iPad e iPhone

John Ternus è entrato in Apple nel 2001, nel team di progettazione prodotto, in una fase cruciale per l’azienda negli anni successivi al ritorno di Steve Jobs. Da allora ha costruito una carriera interna interamente legata allo sviluppo hardware, diventando uno dei dirigenti più influenti nella definizione dei prodotti.

Nel 2013 è stato promosso vicepresidente dell’ingegneria hardware, assumendo la supervisione su Mac, iPad e AirPods. Il suo ruolo si è ampliato nel 2020, quando ha preso in carico anche l’ingegneria hardware di iPhone, in precedenza guidata da Dan Riccio. Con l’uscita di Riccio nel 2021 per dedicarsi al progetto Vision Pro, Ternus è stato nominato vicepresidente senior ed è entrato nel team esecutivo.

Il suo contributo è presente in gran parte del portfoglio Apple attuale. Ha guidato lo sviluppo dei processori Apple silicon, passaggio decisivo per i Mac, e ha avuto un ruolo diretto nell’evoluzione delle linee iPhone e iPad più recenti. È stato anche uno dei volti più riconoscibili nelle keynote Apple, presentando prodotti come iMac, MacBook Pro, iPad Pro e il Mac Pro ridisegnato nel 2019, fino ai modelli più recenti come l’iPhone Air.

Negli ultimi anni la sua influenza è andata oltre l’ingegneria pura. Ternus ha partecipato attivamente alle decisioni su roadmap di prodotto, nuove funzionalità e scelte strategiche tipicamente riservate ai livelli più alti del management. Un segnale chiaro è arrivato anche nel settembre 2025, quando è stato lui ad accogliere i clienti nello store Apple di Regent Street a Londra per il lancio degli iPhone 17, un ruolo storicamente ricoperto da Tim Cook.

A 51 anni — che compirà a maggio —, la stessa età di Cook quando diventò CEO nel 2011, Ternus rappresenta per Apple una scelta di continuità, con un orizzonte potenzialmente lungo alla guida dell’azienda. La sua nomina conferma la linea interna di Cupertino: promuovere figure cresciute dentro l’azienda, con una conoscenza profonda dei prodotti e dei processi.

La vita di John Ternus prima di Apple

Prima di entrare in Apple, John Ternus ha costruito le basi della sua carriera tra università e prime esperienze nel settore tecnologico. Originario della California, si è laureato in ingegneria meccanica nel 1997 all’Università della Pennsylvania, distinguendosi non solo per il percorso accademico ma anche per quello sportivo.

Durante gli anni universitari è stato un nuotatore competitivo, con risultati rilevanti nelle prove interne: vittorie nei 50 metri stile libero e nei 200 metri misti individuali, oltre a una presenza costante nella squadra maschile di nuoto, i Penn Quarkers, di cui è stato uno degli atleti più rappresentativi.

Dopo la laurea è entrato in Virtual Research Systems come ingegnere meccanico, lavorando su tecnologie legate alla realtà virtuale in una fase pionieristica per il settore tra anni ‘80 e ‘90. L’azienda sviluppava visori VR e sistemi immersivi, offrendo a Ternus un’esperienza diretta su interfacce uomo-macchina e tecnologie di visualizzazione avanzate.

Queste competenze si sono rivelate particolarmente rilevanti anni dopo, nel contesto di prodotti Apple legati alla realtà mista e alla nuova generazione di dispositivi. Nel 2001 il passaggio in Apple ha segnato l’inizio di un percorso interamente interno, partito dallo sviluppo di monitor per Mac e arrivato fino alla guida dell’ingegneria hardware dell’intera azienda. La sua carriera riflette una crescita costante, senza passaggi esterni, costruita interamente dentro Cupertino. Un profilo tecnico, con esperienza diretta sui prodotti e una conoscenza approfondita dell’organizzazione, che oggi lo porta al vertice di una delle aziende più influenti al mondo.