“Le tue foto verranno eliminate”: il messaggio che arriva agli utenti Apple e nasconde una truffa

Ci sono segnalazioni di una nuova truffa ai danni dei clienti Apple. Parliamo di un tentativo di phishing, dove gli utenti di iCloud vengono raggiunti da una mail in cui vengono avvisati che il loro spazio sta per finire. Sapere come riconoscerla è importante per non diventare vittime.

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Gli utenti che utilizzano spazi di memoria cloud incontrano spesso un problema. Capita a tutti: sia a quelli che utilizzano come spazio di memoria il Drive di Google, sia a quelli che preferiscono iCloud di Apple. A un certo punto lo spazio finisce o almeno sta per finire. E così le caselle mail vengono tempestate con messaggi dove viene richiesto di pagare qualcosa in più per aumentare lo spazio a disposizione. Quando i messaggi diventano insistenti di solito le opzioni sono due: cedere e pagare oppure cominciare in modo minuzioso a eliminare mail e immagini in eccesso. Ora il quotidiano britannico The Guardian segnala che è stata avvistata una truffa basata proprio su questo meccanismo.

In breve. Il giornalista Rupert Jones ha mostrato gli screenshot di mail arrivate a clienti Apple. Con una tattica di phishing abbastanza sofisticata, gli utenti vengono avvisati che il loro spazio su iCloud è pieno. E fino a qui nessuna novità. Tra l’altro vi lasciamo la pagina messa a disposizione da Apple proprio per evitare queste truffe. La notizia che allarma i clienti però è che a causa della fine dello spazio a disposizione stanno per essere cancellate le fotografie presenti su iCloud. Ovviamente la mail è costruita in modo tale da sembrare vera. Molto spesso c’è il logo di iCloud. Non solo: i caratteri e i toni sembrano quelli di Apple. Certo a volte il tentativo è più maldestro ed è evidente che la mail sia falsa.

Come fanno i truffatori a rubare i dati delle vittime

Ovviamente la strategia è furba: se sappiamo che le nostre foto possono essere cancellate, saremo almeno predisposti a vedere quanto costa fare l’upgrade. A questo punto parte la truffa vera e propria. La vittima viene accompagnata verso l’area pagamenti. Apple di solito ha sempre un metodo di pagamento valido registrato: serve per acquistare spazio su iCloud o per fare acquisti su App Store. Visto che i cyber-criminali non possono accedere a questi dati, allora ne chiedono degli altri.

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Improvvisamente compaiono avvisi dove alle vittime viene spiegato che il metodo di pagamento non funziona e bisogna inserirne uno nuovo. È qui che avviene il furto. Mentre scrivete i vostri dati bancari in quello che sembra un link di Apple, i truffatori registrano tutto, annotano i dati e appena possono li usano per assottigliare il vostro conto. Una volta che avete consegnato le vostre chiavi di accesso è difficile tornare indietro.

Come evitare tutto questo? Per prima cosa non date retta a queste mail: controllate lo spazio su iCloud che rimane a vostra disposizione direttamente dalle Impostazioni del vostro dispositivo Apple. Non solo. Se volete acquistare spazio, fatelo sempre seguendo questo percorso: Impostazioni > iCloud > Cambia Piano e poi scegliete il piano che preferite. In questo modo sarete sicuri di aver seguito la procedura ufficiale di Apple.