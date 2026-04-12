“Le tue foto verranno eliminate”: il messaggio che arriva agli utenti Apple e nasconde una truffa
Gli utenti che utilizzano spazi di memoria cloud incontrano spesso un problema. Capita a tutti: sia a quelli che utilizzano come spazio di memoria il Drive di Google, sia a quelli che preferiscono iCloud di Apple. A un certo punto lo spazio finisce o almeno sta per finire. E così le caselle mail vengono tempestate con messaggi dove viene richiesto di pagare qualcosa in più per aumentare lo spazio a disposizione. Quando i messaggi diventano insistenti di solito le opzioni sono due: cedere e pagare oppure cominciare in modo minuzioso a eliminare mail e immagini in eccesso. Ora il quotidiano britannico The Guardian segnala che è stata avvistata una truffa basata proprio su questo meccanismo.
In breve. Il giornalista Rupert Jones ha mostrato gli screenshot di mail arrivate a clienti Apple. Con una tattica di phishing abbastanza sofisticata, gli utenti vengono avvisati che il loro spazio su iCloud è pieno. E fino a qui nessuna novità. Tra l’altro vi lasciamo la pagina messa a disposizione da Apple proprio per evitare queste truffe. La notizia che allarma i clienti però è che a causa della fine dello spazio a disposizione stanno per essere cancellate le fotografie presenti su iCloud. Ovviamente la mail è costruita in modo tale da sembrare vera. Molto spesso c’è il logo di iCloud. Non solo: i caratteri e i toni sembrano quelli di Apple. Certo a volte il tentativo è più maldestro ed è evidente che la mail sia falsa.
Come fanno i truffatori a rubare i dati delle vittime
Ovviamente la strategia è furba: se sappiamo che le nostre foto possono essere cancellate, saremo almeno predisposti a vedere quanto costa fare l’upgrade. A questo punto parte la truffa vera e propria. La vittima viene accompagnata verso l’area pagamenti. Apple di solito ha sempre un metodo di pagamento valido registrato: serve per acquistare spazio su iCloud o per fare acquisti su App Store. Visto che i cyber-criminali non possono accedere a questi dati, allora ne chiedono degli altri.
Improvvisamente compaiono avvisi dove alle vittime viene spiegato che il metodo di pagamento non funziona e bisogna inserirne uno nuovo. È qui che avviene il furto. Mentre scrivete i vostri dati bancari in quello che sembra un link di Apple, i truffatori registrano tutto, annotano i dati e appena possono li usano per assottigliare il vostro conto. Una volta che avete consegnato le vostre chiavi di accesso è difficile tornare indietro.
Come evitare tutto questo? Per prima cosa non date retta a queste mail: controllate lo spazio su iCloud che rimane a vostra disposizione direttamente dalle Impostazioni del vostro dispositivo Apple. Non solo. Se volete acquistare spazio, fatelo sempre seguendo questo percorso: Impostazioni > iCloud > Cambia Piano e poi scegliete il piano che preferite. In questo modo sarete sicuri di aver seguito la procedura ufficiale di Apple.