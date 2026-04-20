Il passo indietro di Tim Cook, l’erede di Steve Jobs non è più Ceo di Apple: al suo posto John Ternus

Apple ha annunciato con una nota stampa che il prossimo settembre Tim Cook non sarà più Ceo dell’azienda. Al suo posto John Ternus. Dopo più di 15 anni Cook, successore di Steve Jobs, lascia ufficialmente il timone. Continuerà ad avere un ruolo.

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Il giorno dell’arrocco è fissato per il 1° settembre 2026. È questa la data in cui Tim Cook dopo 15 anni passati alla guida di Apple cambierà ruolo. Non più Ceo ma presidente esecutivo del board. Al suo posto John Ternus, attuale senior vice presidente del settore hardware engineering. La data, con buona probabilità, non è un caso. Il calendario liturgico di Apple prevede che nelle prime settimane di settembre vengano presentati i nuovi iPhone: è il keynote più atteso per l’azienda. Tim Cook, classe 1960, ha preso in mano la guida di Apple nel 2011, dopo la scomparsa di Steve Jobs.

In 15 anni ha portato l’azienda a superare il valore in Borsa di 4.000 miliardi di dollari, abbastanza per essere al momento la terza azienda con la capitalizzazione più alta al mondo. Nei prossimi giorni ci sarà modo di analizzare l’eredità di Tim Cook. Oltre ai nuovi modelli di iPhone e MacBook, sotto la guida di Tim Cook abbiamo visto arrivare sul mercato l’Apple Watch, gli AirPods e l’Apple Vision Pro.

Il testo della nota stampa diffusa da Apple

Apple ha scelto di comunicare la notizia con una nota stampa. Nella foto che anticipa la notizia si vede Tim Cook che passeggia nell’Apple Park di Cupertino, California, insieme a John Ternus. Il messaggio dell’azienda, ovviamente in linea ufficiale, è che la scelta garantisce continuità alle strategie per il futuro. La nota prosegue con una serie di dichiarazioni di Tim Cook: “È stato il più grande privilegio della mia vita essere l'amministratore delegato di Apple. Amo Apple con tutto me stesso”.

Il passaggio di consegne è stato commentato anche da Ternus: “Sono pieno di ottimismo riguardo a ciò che potremo realizzare negli anni a venire e sono felicissimo di sapere che le persone più talentuose del mondo sono qui in Apple, determinate a far parte di qualcosa di più grande di ognuno di noi. Sono onorato di assumere questo ruolo e prometto di guidare con i valori e la visione che hanno reso questo luogo speciale per mezzo secolo”.