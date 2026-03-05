Il nuovo MacBook costa così poco perché ha un bel po’ di cose in meno

Apple ha lanciato MacBook Neo, un nuovo pc che per la prima volta entra nel mercato della fascia media. Ha un prezzo di partenza di 699 euro, che arriva a 599 euro per il programma educational. Abbiamo analizzato le sue caratteristiche per capire cosa ha in meno rispetto agli altri pc.

Apple non ha lanciato solo un nuovo pc. Ha lanciato un’intera nuova strategia di mercato. Il 4 marzo Cupertino ha svelato con uno Special Event il suo MacBook Neo, un portatile da 13 pollici in alluminio con un prezzo di partenza di 699 euro. Anche qualcosa in meno: con il programma Education arriva a 599 euro. Giusto per chiarire il salto. Stando solo sui dispositivi nuovi, per avere un MacBook Air si parte da 1.249 euro. Certo, se volete un fisso potete anche puntare su un Mac mini da 729 euro ma non è portatile e comunque dovreste aggiungere tutte le periferiche: schermo, mouse e tastiera.

699 euro è un prezzo che porta Apple nei pc di fascia media. Una mossa rischiosa per i competitor che per adesso non si erano mai confrontati con il colosso di Cupertino su questi prezzi. Certo: MacBook Neo non è MacBook Air. Le differenze tra i due sono parecchie, a partire dai chip.

Per chi è pensato il Macbook Neo: cosa si può fare

Partiamo dal target. MacBook Neo è disegnato per un pubblico che usa il pc in modo molto leggero. Studenti o professionisti che lo usano per navigare sul web, leggere la mail e fare shopping online. Non è pensato per tutti gli altri. Per intenderci: non serve per chi si occupa di fare editing di video o foto e non serve per chi usa programmi che hanno bisogno di tanta Ram per funzionare.

Marques Brownlee è uno degli youtuber che si occupano di tech più importanti al mondo, se non forse il più autorevole. La sua recensione del MacBook Neo ha segnato oltre 3,5 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore. Ha chiarito con una battuta il senso di questo pc: se ti stai facendo troppe domande su quello che puoi fare con questo pc, allora non è il pc giusto per te.

Cosa ha in meno il Macbook Neo rispetto agli altri Mac di Apple

Dal punto di vista tecnico, una delle cose più interessanti è il chip che gestisce tutto il pc. Apple ha appena presentato gli M5, i nuovi chip dedicati ai computer. Fanno parte di una produzione iniziata da Apple con M1: avere dei chip prodotti in casa invece che appoggiarsi a produttori esterni ha aiutato Cupertino a gestire e ottimizzare meglio i suoi dispositivi.

Apple non ha usato questi chip per Macbook Neo. Ha preferito puntare sugli A18 Pro, quasi gli stessi lanciati nel 2024 con gli iPhone 16 Pro. Ha qualche caratteristica diversa. Un chip che prima gestiva uno smartphone ora serve per gestire tutto il pc. MacBook Neo poi lavora anche con meno Ram: parte da 8 GB. Nei nuovi MacBook Air con chip M5 la Ram invece parte da 16 GB.

Si riduce rispetto ai modelli base di MacBook Air anche l’autonomia. Il Neo arriva a 16 ore, mentre l’Air parte da 18 ore. Sempre nel Neo manca, almeno nella versione base, il Touch ID, quel tasto che permette di sbloccare il pc riconoscendo direttamente l’impronta digitale. Anche la memoria di base è in effetti un po’ bassa rispetto ad altri dispositivi: parte da 256 GB.

Certo. Si può spendere di più e migliorare le caratteristiche ma il prezzo sale, anche se c’è un vincolo. Al momento, non sappiamo in futuro, nello store di Apple è possibile intervenire solo con un upgrade: si può alzare la memoria a 512 GB aggiungendo il Touch ID. Costo: 100 euro in più.