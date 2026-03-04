Apple annuncia MacBook Neo, il primo Mac economico: prezzo e quando arriva in Italia

Apple ha ufficialmente presentato MacBook Neo, il primo Mac portatile che si rivolge a una fascia di prezzo inferiore rispetto agli altri prodotti della linea. Alimentato dal chip A18 Pro e ottimizzato per Apple Intelligence, unisce un design minimale e colorato a prestazioni elevate. Già preordinabile, sarà disponibile in Italia a partire dall’11 marzo.

Apple ha appena annunciato ufficialmente il lancio di MacBook Neo, il nuovo portatile di Apple preordinabile già da oggi. La novità è particolarmente interessante per tutti gli utenti interessati all'acquisto di un Mac senza sborsare cifre astronomiche. Con un prezzo di partenza da 699 euro, MacBook Neo è infatti il primo portatile "economico" dell'azienda di Cupertino.

Il nuovo Mac sarà disponibile in quattro colorazioni – rosa pastello, indaco, argento e giallo agrume – e si presenta con una scocca unibody in alluminio, angoli smussati e un peso di 1,23 kg. Nonostante il prezzo inferiore, il portatile segue l'impostazione minimalista tipica dei portatili Apple, con un'attenzione particolare alla portabilità, e garantisce prestazioni adeguate allo standard degli altri prodotti della linea.

La scheda tecnica: le novità di MacBook Neo

MacBook Neo integra un display Liquid Retina da 13 pollici con risoluzione di 2408×1506 pixel, luminosità dichiarata di 500 nit e supporto fino a un miliardo di colori. Il pannello è dotato di rivestimento antiriflesso, soluzione pensata per migliorare la leggibilità in ambienti molto illuminati.

Le specifiche tecniche collocano il dispositivo su un livello superiore rispetto a molti notebook della stessa fascia di prezzo, almeno per quanto riguarda definizione e luminosità, elementi che incidono sia sulla produttività sia sulla fruizione di contenuti multimediali.

Il cuore del nuovo portatile è il chip A18 Pro, soluzione che integra CPU, GPU 5-core e Neural Engine a 16 core. Secondo i dati diffusi dall'azienda, MacBook Neo risulta fino al 50% più veloce nelle attività quotidiane rispetto al PC più venduto equipaggiato con processore Intel Core Ultra 5 di ultima generazione, mentre nelle operazioni di intelligenza artificiale on-device può raggiungere prestazioni fino a tre volte superiori.

Il Neural Engine è destinato a sostenere le funzioni di Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale di Apple, direttamente sul dispositivo, senza necessità di ricorrere al cloud. Il sistema è privo di ventole per ridurre il rumore durante l'utilizzo ordinario.

Autonomia, tastiera e comparto multimediale

Grazie all'efficienza energetica del chip, l'autonomia dichiarata arriva fino a 16 ore con una sola carica. La dotazione comprende la tastiera Magic Keyboard, con corsa dei tasti ottimizzata, e un ampio trackpad Multi-Touch compatibile con le gesture macOS che permettono di velocizzare le operazioni attraverso alcuni movimenti delle dita. Nei modelli più performanti è presente anche il sensore Touch ID per autenticazione e pagamenti digitali.

Sul fronte multimediale, MacBook Neo integra una videocamera FaceTime HD a 1080p, due microfoni con beamforming direzionale e due altoparlanti laterali compatibili con audio spaziale e Dolby Atmos. La connettività prevede due porte USB-C, il jack per le cuffie e le funzionalità Wi-Fi 6E e Bluetooth 6.

Il sistema operativo e l'integrazione con iPhone

Il portatile arriva sugli scaffali con macOS Tahoe, l'ultima versione del sistema operativo che include applicazioni native come Messaggi, Safari, Pages e Calendario, oltre alle funzioni di continuità con iPhone. Tra queste, Handoff e gli Appunti condivisi, che permettono di iniziare un’attività su un dispositivo e completarla su un altro senza interruzioni. L'integrazione software rappresenta uno degli elementi centrali dell'esperienza d'uso proposta.

Quanto costa e quando esce in Italia il MacBook Neo

MacBook Neo può essere preordinato da oggi in 30 Paesi, Italia inclusa, con disponibilità nei negozi a partire dall'11 marzo. Il prezzo di partenza è fissato a 699 euro, che scendono a 599 euro per il settore Education. Con questa proposta, Apple posiziona per la prima volta un portatile Mac sotto la soglia dei 700 euro, pur mantenendo specifiche tecniche e soluzioni costruttive allineate alla propria identità di prodotto.