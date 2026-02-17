Apple annuncia un evento misterioso: le voci su un nuovo iPhone più economico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Apple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il giorno fissato da Apple per il prossimo evento è il 4 marzo. La prima cosa che sappiamo è che non sarà un keynote, le conferenze a cui Apple ci ha abituato negli ultimi anni. Eventi curati, in cui creator e giornalisti vengono invitati all’Apple Park di Cupertino, California. Il copione lo sappiamo: l’azienda svela le sue novità con una presentazione video e poi si procede con l’hands on. Per chi non può assistere alla presentazione c’è sempre lo streaming.

Questa volta il menù è diverso. Come hanno notato i decani degli eventi Apple non ci sarà un Keynote tradizionale. Si parla infatti di uno special event. Non solo. Al momento non è chiaro se l’evento si potrà seguire anche in streaming.

Visto il periodo dell’anno però una cosa possiamo dirla. Di solito Apple organizza una presentazione a settembre in cui svela la gamma dei nuovi iPhone. Durante l’anno invece gli eventi sono dedicati ad altri prodotti, dai Mac agli iPad, o in alcuni casi anche agli aggiornamenti software.

Niente iPhone 18 quindi ma forse dal settore mobile potrebbe arrivare comunque qualcosa. Pochi indizi dal logo. Apple crea sempre una variante della sua Mela che rimanda ai sue eventi. Questa volta abbiamo una serie di strati trasparenti e un gradiente di colori che va dal giallo al verde. Difficile vederci qualcosa.

Cosa verrà presentato all’evento del 4 marzo

Stando ai rumors raccolti da 9to5Mac i protagonisti di questo evento potrebbero essere i nuovi Mac. Nello specifico i nuovi MacBook e MacBook Pro che montano i chip M5, la nuova generazione generazione di processori prodotti da Apple.

In molti però parlano anche di uno smartphone: iPhone 17e. Un modello che potrebbe essere interessante, soprattutto per il prezzo. Il 20 febbraio del 2025 è stato presentato iPhone 16e, un iPhone più leggero sia dal punto di vista delle caratteristiche che del prezzo.

Rispetto all’iPhone Air presentato a settembre, questo modello dovrebbe essere meno sottile, più piccolo e anche con qualche caratteristiche hardware in meno. Un compromesso per chi vuole accedere all’ecosistema Apple senza spendere troppo. Anche se la variazione si vedeva più nei prezzi degli Stati Uniti che in quelli italiani. Al lancio nel 2025 iPhone 16e costava comunque 729 euro.