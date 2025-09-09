iPhone 17, Apple presenta i nuovi modelli e svela iPhone Air: prezzi, caratteristiche e quando escono in Italia

Apple ha mostrato tutta la sua ultima linea di dispositivi. La famiglia di iPhone 17 si compone di quattro modelli: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e il nuovo iPhone Air. Oltre ai modelli di iPhone ci sono anche novità per gli accessori. Svelati i nuovi Apple Watch Serie 11, Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch SE 3.

L'attesa è finita. Allo Steve Jobs Theatre di Cupertino, in California il Ceo di Apple Tim Cook ha svelato tutti i nuovi modelli di iPhone. La nuova linea si chiama iPhone 17, monterà un sistema operativo iOS 26 e sarà composta da quattro modelli. Ci sono quelli noti: iPhone 17, iPhone 17 Pro e Pro Max. Ma c'è anche una nuova comparsa. Per la prima volta è arrivato iPhone Air, uno smartphone spesso solo 5,6 millimetri con un design che cambia l'aspetto dello smartphone di Apple. Tutti i dispositivi sono ottimizzati per funzionare con Apple Intelligence.

Oltre agli iPhone sono stati presentati anche i nuovi Apple Watch Serie 11, gli Apple Watch SE 3 e gli Apple Watch Ultra 3. Non solo. La presentazione è iniziata con le nuove Air Pods Pro 3. Qui trovate tutti i prodotti nel dettaglio con prezzi, disponibilità e caratteristiche. L'articolo è aggiornato con i prezzi e le disponibilità per l'Italia.

iPhone 17 Pro e Pro Max: prezzo, uscita e caratteristiche

Il protagonista arriva alla fine. L'ultimo dispositivo presentato allo show di Cupertino è l'iPhone 17 Pro. Ha un design completamente nuovo, come già mostrato in molti dei leak comparsi in questi giorni. Le fotocamere, i flash e i sensori sono disposti in un alloggiamento posteriore rettangolare che conferisce al back un aspetto mai visto in un iPhone. Come ormai da tradizione c'è una versione Pro da 6,3 pollici e una Pro Max da 6,9 pollici.

iPhone 17 Pro è resistente. Secondo Apple è coperto da entrambe i lati del dispositivo dal materiale Ceramic Shield 2 che gli permette di resistere meglio a graffi e urti. Ha un chip A19 Pro ma come tutti i Pro delle famiglie iPhone ha il suo punto forte nelle fotocamere.

Le fotocamere posteriori di iPhone son tre. Tutte da 48 MP. Abbiamo una camera principale, un teleobiettivo con zoom 8x e una ultra-grandangolare. Nel caso di iPhone 17 Pro Max durata della batteria viene considerata la più alta per un iPhone: 39 ore di riproduzione video. Ci saranno ovviamente anche le ultime funzioni di Apple Intelligence.

Prezzi e disponibilità in Italia

iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max saranno disponibili in Italia a partire dal 12 settembre per il pre-order e dal 19 settembre nei negozi. Il nuovo iPhone 17 Pro sarà disponobile in tre colorazioni: Argento, Arancione Cosmico e Blu Profondo. Qui vi lasciamo i prezzi per tutti i modelli e tagli di memoria:

iPhone 17 Pro | 256 GB | 1.339 euro

iPhone 17 Pro | 512 GB | 1.589 euro

iPhone 17 Pro | 1 TB | 1.839 euro

iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 1.489 euro

iPhone 17 Pro Max | 512 GB | 1.739 euro

iPhone 17 Pro Max | 1 TB | 1.989 euro

iPhone 17 Pro Max | 2 TB | 2.489 euro

iPhone 17: prezzo, uscita e caratteristiche

Partiamo dal cuore. iPhone 17 monta un processore A19 che supporta Apple Intelligence a gestisce la batteria del nuovo dispositivio di Apple. Si allarga lo schermo: ora è di 6,3 pollici. E diventa anche più luminoso: può arrivare a picchi di 3.000 nits. Tradotto: si vede bene anche all'esterno con il Sole.

C'è sempre la Dynamic Island, l'isola di pixel in alto che si attiva a seconda delle applicazioni utilizzate. Tra le caratteristiche legate all'Apple Intelligence c'è la traduzione simultanea delle chiamate. Rispetto all'iPhone 16 cambiano ovviamente le camere: iPhone 17 ha due camere sul back: una principale da 48 MP e un teleobiettivo 2x da 12 MP. Interessante anche il lavoro fatto sulla fotocamera interna: è più stabile e più definita che in passato.

Prezzi e disponibilità in Italia

iPhone 17 sarà disponibile in Italia a partire dal 12 settembre per il pre-order e dal 19 settembre nei negozi. iPhone 17 arriva in cinque colori: bianco, nero, salvia, azzurro nebbia e lavanda. Qui vi lasciamo i prezzi per tutti i tagli di memoria:

iPhone 17 | 256 GB | 979 euro

iPhone 17| 512 GB | 1.229 euro

iPhone 17 Air: prezzo, uscita e caratteristiche

La novità più grande di Apple è il lancio di iPhone Air. Secnondo i dati dell'azienda siamo davanti all'iPhone più sottile prodotto da Apple ma con il chip più potente di sempre. iPhone 17 Air monta infatti un chip A19 Pro e ha uno spessore di 5,6 millimetri. Dai dati che abbiamo visto lo schermo è più grande di iPhone 17: 6,5 pollici. Il telefono è resistente? iPhone Air ha Ceramic Shield 2 su tutti i due lati, una caratteristica che dovrebbe renderlo ancora più resistente dei vecchi iPhone.

Cambia molto il design. iPhone 17 Air ha tutto il comparto fotografico e in un blocco posizionato sul back dello smartphone che si estende per tutto il telefono. In pratica è una barra orizzontale. Ha una sola fotocamera da 48 MP. iPhone Air sarà equipaggiato solo con eSIM. La batteria regge fino a 40 ore di trasmissione video.

Prezzi e disponibilità in Italia

iPhone Air sarà disponibile in Italia a partire dal 12 settembre per il pre-order e dal 19 settembre nei negozi. Sarà disponibile in quattro colorazioni: bianco nuvola, nero siderale, celeste e oro chiaro. Qui vi lasciamo i prezzi per tutti i tagli di memoria:

iPhone 17 Air | 256 GB | 1.239 euro

iPhone 17 Air | 512 GB | 1.489 euro

iPhone 17 Air | 1 TB | 1.739 euro



Apple Watch Ultra 3: prezzo, uscita e caratteristiche

Apple Watch Ultra 3 introduce per la prima volta una connessione satellitare in grado di inviare segnali in caso di bisogno anche dove non c'è campo. Lo schermo è il più largo di sempre per questo dispositivo. Watch Ultra 3 è abilitato per il 5G. Ottima la carica: la batteria può arrivare a 42 ore.

Prezzo in Italia: a partire da 909 euro

Disponibilità in Italia: 19 settembre

AirPods Pro 3: prezzo, uscita e caratteristiche

Suono più accurato, capacità di resistere all’acqua e anche capacità di sentire il battito cardiaco e analizzare l‘esercizio. Le nuove AirPods Pro 3 presentate da Apple puntato quasi tutto sullo sport. Grazie a Apple Intelligence ci sarà la possibilità anche di gestire e registrare i singoli allenamenti. Migliora la durata della batteria: reggono 10 ore con una singola carica con audio trasparente. 8 ore se è attivo l'Active Noise Cancelling.

Prezzo in Italia: 249 euro

Disponibilità in Italia: 19 settembre

Apple Watch Serie 11: prezzo, uscita e caratteristiche

Come ci aspettavamo, nel lancio all'Apple Park di Cupertino sono arrivati anche i nuovi smartwatch di Apple. Niente sorprese per il nome: si chiamano Apple Watch Serie 11. Come nelle serie passate molte delle funzioni sono dedicate al monitoraggio della salute. Tra le nuove funzione Apple ne ha mostrata una dedicata al monitoraggio dell'ipertensione con report e notifiche. I nuovi Apple Watch Serie 11 avranno anche un modem 5 G. Interessanti i dati sulla carica: ora la batteria durerà 24 ore.

Prezzo in Italia: a partire da 459 euro

Disponibilità in Italia: 19 settembre

Apple Watch SE 3: prezzo, uscita e caratteristiche

Apple ha svelato anche la nuova serie Apple Watch SE 3, il modello economico di Apple Watch. Supporta la carica veloce e ha il sensore di caduta. Ha una batteria fino a 18 ore.

Prezzo in Italia: a partire da 279 euro

Disponibilità in Italia: 19 settembre

Il video completo dell'evento