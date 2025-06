video suggerito

Apple cambia l'aspetto dei suoi iPhone, arriva il Vetro Liquido: quali sono i modelli compatibili con iOS 26 Alla WWDC 25 Apple ha lanciato una serie di nuove funzioni legate a iOS 26, il prossimo sistema operativo di Apple dedicato ai suoi iPhone. La prima cosa che cambia è il design: iOS 26 si basa sul concetto di Liquid Glass (Vetro Liquido). Lo stesso design verrà usato anche per i nuovi sistemi operativi dei MacBook e degli iPad.

A cura di Valerio Berra

Ci sono due appuntamenti fissi per chi segue il mondo Apple. La WWDC e la presentazione dei nuovi dispositivi di settembre. La WWDC è la conferenza dedicata agli sviluppatori, concentrata soprattutto sulle novità dei software installati sui dispositivi. Il keynote di settembre invece è quello che, almeno da tradizione, lancia il nuovo modello di iPhone. Oltre a questa ci sono conferenze a sorpresa come quella dove è stato lanciato iPhone 16e. La WWDC 25 è appena iniziata e quest’anno, almeno da quello che abbiamo visto, potrebbe anche rubare la scena ai prossimi iPhone.

Apple ha presentato un lungo elenco di novità per i suoi software. Alcuni sono aggiustamenti grafici, importanti per l’esperienza degli utenti che hanno in mano un prodotto Apple. Altre sono nuove funzioni he potrebbero aprire nuovi spazi per il mercato dell’azienda. Partiamo dall’inizio. Alla WWDC 25 è stato annunciato il nuovo software di iPhone. Cambia il nome: teoricamente doveva essere iOS 19 ma Cupertino ha deciso di adattare il numero all’anno. iOS 26 sia.

Il design basato su Liquid Glass

Il design di iOS 26 è basato sul concetto di Liquid Glass, Vetro Liquido. L’idea è quella di evidenziare le app e le funzioni con delle cornici che sembrano fatte di un materiale lucido che interagisce con l’ambiente software attorno. Non solo. È possibile anche modificare le impostazioni per dare un effetto trasparente a tutte le app del nostro dispositivo.

Interessante il design dell’ora nella schermata di blocco. I numeri che indicano l’orologio si potranno adattare alla nostra foto, occupando solo lo spazio ritenuto libero dall’algoritmo. Quando arriveranno le notifiche poi l’orario si farà più piccolo, un po’ come se fosse un widget. Il design Liquid Glass si estende anche ai sistemi operativi degli altri dispositivi Apple. Lo ritroviamo nel macOS Tahoe 26, il prossimo sistema operativo per i portatili di Apple. E ancora nell’iPadOS 26.

Il filtro per le chiamate e i messaggi spam

Oltre al design ci sono un po’ di nuove funzioni che si aggiungono:

Apple Walle t | iOS 26 punta a rendere più facile pagare con Apple Wallet . Sono almeno due le cose interessanti. La prima è che Apple Wallet potrà essere utilizzato anche per le microtransazioni all’interno dell’app Messaggi . Se avete una conversazioni di gruppo e dovete dividervi il conto di una serata potete mandare i vostri soldi con un messaggio

t | iOS 26 punta a rendere più facile pagare con . Sono almeno due le cose interessanti. La prima è che Apple Wallet potrà essere utilizzato anche per le . Se avete una conversazioni di gruppo e dovete dividervi il conto di una serata potete mandare i vostri soldi con un messaggio Traduzioni Live | Questa è una delle funzione legate a Apple Intelligece . L’obiettivo è quello di rendere più facile comunicare con lingue diverse. Ci sono funzioni di traduzione per i messaggi e traduzioni direttamente a schermo per le videochiamate. Nel video di presentazione si vede una donna che parla francese e la traduzione scritta in inglese che compare direttamente sull’app.

| Questa è una delle funzione legate a . L’obiettivo è quello di rendere più facile comunicare con lingue diverse. Ci sono funzioni di traduzione per i messaggi e traduzioni direttamente a schermo per le videochiamate. Nel video di presentazione si vede una donna che parla francese e la traduzione scritta in inglese che compare direttamente sull’app. I filtri antispam | Il telemarketing invadente non è un problema solo italiano. Anche Apple ha deciso di intervenire per schermare i contatti indesiderati legati al telemarketing aggressivo. I filtri saranno applicati sia per le chiamate che per i messaggi.

Quali modelli saranno compatibili con iOS 26

Apple ha anticipato anche quali saranno i modelli dove verrà sarà possibile fare l’upgrade a Apple iOS 26. Le funzioni di iOS 26 saranno disponibili per iPhone 11 e successivi. Mentre le funzioni legate a Apple Intelligence potranno essere usate su iPhone 15 Pro, Pro Max e tutta la famiglia di iPhone 16. Al momento iOS 26 è disponibile per gli sviluppatori: da luglio arriverà invece la Beta per gli utenti.

