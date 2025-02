video suggerito

Apple lancia un nuovo telefono: com’è l’iPhone 16e, il più economico della nuova generazione Apple ha lanciato il suo nuovo iPhone 16e. Si tratta del modello più economico della famiglia di iPhone 16 ed è l’erede della dinastia SE. Interessante il chip: monterà un A 18, un processore che permettere di sviluppare la potenza di calcolo necessaria per supportare tutte le funzioni legate alla Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale secondo Apple. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

243 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Apple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I rumors ci avevano preso, o quasi. Apple ha lanciato un nuovo iPhone. In una presentazione veloce, il video è di giusto 12 minuti, il Ceo Tim Cook ha lanciato l’iPhone 16e, l’ultimo arrivato della famiglia iPhone 16 presentata a settembre. iPhone 16e rinuncia a qualcosa rispetto ai suoi fratelli più potenti ma si concentra su altro. A partire dal prezzo. Sarà disponibile a partire da venerdì 28 febbraio.

iPhone 16e è l’iPhone più economico tra quelli di ultima generazione. Spiega Apple che il prezzo di partenza sarà di 729 euro. Le altre linee di iPhone 16 partono da almeno 200 euro in più. Nonostante il prezzo avrà comunque il processore A18, un chip pensato per supportare tutte le funzioni legate all’Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale sviluppata da Cupertino.

Le caratteristiche di iPhone 16e

Il primo dato interessante è l’autonomia. iPhone 16e ha la migliore autonomia che potete trova negli smartphone da 6,1 pollici di Apple. Qui vengono garantite 26 ore di riproduzione video playback senza scaricare la batteria. Giusto per fare un confronto su iPhone 16 invece ne vengono garantite 22. Al momento il dato più alto è quello dell’iPhone 16 Pro Max che è arriva a 33 ore.

Leggi anche Apple lancia un nuovo dispositivo: non svela il nome ma gli spoiler ci sono già

Sul retro iPhone 16e ha una sola fotocamera da 48 MP con un teleobiettivo 2x integrato. Questo vuol dire che sarà in grado di arrivare a uno zoom 2x con l’ottica fisica: per gli altri livelli di zoom si potrà accedere alle funzioni di zoom digitale. In Italia avrà due colorazioni, entrambe opache: nera e bianca. Per il vetro frontale è stato scelto un Ceramic Shield. Secondo Apple sarà: “Più forte di qualsiasi vetro per smartphone”.

APPLE | Una fotografia scattata con la modalità notturna di iPhone 16e

L’arrivo di Apple Intelligence in italiano ad aprile

Il dato più interessante di iPhone 16e riguarda Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale secondo Apple. Il chip A18 sarà in grado di reggere tutta la potenza di calcolo necessaria per supportarla. Nel video di presentazione si annuncia ufficialmente che il prossimo aprile Apple Intelligence verrà estesa a nuove lingue, fra cui l’italiano.

Apple Intelligence avrà anche una forma evoluta dell’assistente vocale Siri che sarà integrato direttamente con ChatGPT. Interessante anche l’assistente testuale per la gestione delle mail e dei messaggi: sarà possibile chiedere di correggere il tono di un testo o riassumere una mail che abbiamo ricevuto.

Il video della presentazione di iPhone 16e