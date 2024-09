video suggerito

iPhone 16, l'evento Apple in diretta streaming con gli ultimi aggiornamenti: quando esce Oggi alle 19:00 (ora italiana) è iniziato il nuovo evento Apple previsto a Cupertino. Il titolo annunciato alla stampa è "It's Glowtime": in scaletta c'è la presentazione degli iPhone 16, della serie Apple Watch 10 e forse anche delle nuove AirPods 4. L'evento è in diretta streaming: oltre ai nuovi modelli verranno svelate anche le date di uscita.

A cura di Valerio Berra

MACRUMORS | Le foto degli iPhone 16 Pro anticipati da Sonny Dickson

Per questi eventi Apple non annuncia mai ufficialmente i prodotti che vengono presentati. Di solito però i rumors e i leak che si accumulano nei giorni prima dell’evento riescono a dare un’idea molto chiara della scaletta. Con buona probabilità i protagonisti saranno i nuovi iPhone, previsti in quattro modelli: iPhone 16 e iPhone 16 Plus e poi la linea Pro con iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Dai rumors sembra che vedremo una integrazione consistente con l’Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale di Apple presentata nei mesi scorsi.

Le caratteristiche del nuovo Apple Watch 10

Più largo, più sottile. Il primo device ad essere presentato a Cupertino è l'Apple Watch 10. Quest'anno infatti sono passati esattamente 10 anni dal lancio dello smartwatch targato Apple. Confermando i rumors, le dimensioni dei modelli di Apple Watch saranno più generose: le dimensioni dovrebbero essere 42 e 46 mm.

In linea con iPhone 15, è stato introdotta anche una linea di Apple Watch 10 costruita con finiture in titanio. Per questa linea sono stati creati anche cinturini dal design più metallico. Questi nuovi Apple Watch 10 si chiameranno Titanium Series.

Anche il chip è nuovo, sempre sviluppato in house da Apple: sarà l'S10. Interessante tra le nuove feature anche il traduttore che dovrebbe permettere di gestire conversazioni in lingua straniera più facilmente.

Al netto di questo, sono state mostrate tutte le featue che ormai caratterizzano il posizionamento più importante di Apple Watch: il monitoraggio della salute. In particolare in questa presentazione si è puntato molto sul monitoraggio dell'apnea notturna.

APPLE | I dati della nuova serie Apple Watch 10

Le caratteristiche del nuovo Apple Watch Ultra 2

Dopo il lancio di Apple Watch 10 si è passati anche a Apple Watch Ultra 2. Per questo evento non è stato previsto un nuovo modello ma semplicemente un aggiornamento di quello già esistente. Apple Watch Ultra 2 adesso è presente in una colorazione nera satinata. La ghiera è realizzata in titanio.

APPLE | La nuova versione nera di Apple Watch Ultra 2

Le caratteristiche delle nuove AirPods 4

Come atteso, tra i nuovi prodotti ci sono state anche le AirPods 4. Con un nuovo design simile alle AirPods Pro 2. Qui non c'è molto di rivoluzionario: le nuove cuffie vengono presentate con una serie di caratteristiche ottimizzate o prese dalle versione Pro delle cuffie di Apple. La feature principale che viene introdotta e potenziata è quella della cancellazione del rumore.

APPLE 4 | Le nuove AirPods 4

Le caratteristiche e le novità del nuovo iPhone 16

Secondo i rumors, il nuovo iPhone 16 non sembra aver un design particolarmente diverso da quello di iPhone 15. Quello vale sia per le versioni base del prodotto che per i modelli Pro. Dal punto di vista del design dovrebbe essere implementato per i modelli base anche l’Action Button, un tasto che può essere programmato in base alle esigenze dell’utente per qualsiasi azione rapida. A livello di design, l’Action Button va a sostituire il tasto che attualmente serve per mettere l’iPhone in silenzioso.

Dal punto di vista tecnico, il particolare più interessante riguarda probabilmente una componente interna ai nuovi modelli. Il chip montato dovrebbe essere l’A18, ormai da tempo Apple produce le proprie componenti in casa senza ricorrere a fornitori esterni. Questo chip dovrebbe consentire anche agli smartphone di reggere l’Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale di Apple. Stando alle prime indiscrezioni questa IA dovrebbe riuscire a girare direttamente dentro i dispositivi senza bisogno di appoggiarsi a una struttura in cloud.

Per i colori invece dovrebbero essere lanciate nuove versioni di iPhone 16 Pro e iPhone 16 con una sfumatura dorata. Le altre colorazioni invece dovrebbero essere bianche, nero e grigio. Piccoli cambiamenti anche per le dimensioni. iPhone 16 dovrebbe avere uno schermo da 6,3 pollinici invece dei 6,1 dell’iPhone 15. iPhone e16 Pro Max dovrebbe arrivare a uno schermo di 6,9 pollici invece di 6,7 pollici dell’iPhone 15 Pro Max.

MACRUMORS | Il leak del nuovo modello di iPhone 16