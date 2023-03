Ci siamo persi in un bosco e abbiamo provato il nuovo sistema di chiamate satellitari di iPhone La nuova funzione di iPhone 14 ora è disponibile per tutti i clienti italiani. Una volta accertata l’assenza di campo, Apple apre una comunicazione via satellite con un centro dedicato alle emergenze.

A cura di Valerio Berra

Chiariamolo subito. L’esperienza è simulata e non abbiamo messo a repentaglio le nostre vite o intasato centri dedicati alle emergenze per verificare che Apple avesse davvero lanciato un aggiornamento. Il risultato però è discretamente verosimile. Da oggi Apple ha introdotto su tutti i modelli di iPhone 14 la funzione Sos emergenze via satellite. In pratica l'azienda guidata da Tim Cook ha aperto un nuovo canale di comunicazione che permette a questi iPhone di inviare messaggi in caso di emergenza senza utilizzare le linee di comunicazione più comuni, come gli operatori telefonici o lo reti Wi-Fi.

Come accedere a Sos Emergenze via satellite

Il primo passaggio è non avere campo. Quando vi trovate in una situazione di emergenza e non c’è nessuna possibilità di comunicare dai canali tradizionali, potete avviare il servizio di emergenza digitando, se siete in Italia, il numero 112. A questo punto vi comparirà un’icona nella parte bassa dello smartphone con scritto: “Messaggio di emergenza tramite satellite”. Da questo punto parte tutto il percorso attraverso il nuovo servizio di Apple. La prima cosa da fare è cercare il satellite. Qui bisogna muoversi con l’iPhone in mano e cercare una zona in cui il satellite prende. Noi lo abbiamo provato in un campo al Parco di Monza, con dei dispositivi impostati per non prendere nessun tipo di segnale. La ricerca del satellite è intuitiva, c’è un’animazione che consiglia dove muoversi per trovare il satellite.

FANPAGE.IT | La schermata per trovare un satellite del servizio Sos Emergenze di iPhone

Come funziona Sos Emergenze via satellite

Una volta trovato il segnale del satellite comincia il percorso per fornire le nostre informazioni. La prima cosa che l’applicazione cerca di capire è il tipo di emergenza. Le opzioni che vengono fornite vanno dal Problema con l’auto, a Malore, passando per Reato o Incendio. A questo punto si chiede all’utente di registrare la modalità di respirazione e il numero di persone che hanno bisogno di aiuto. Tutti questi dati compongono un messaggio che viene inviato via satellite. A volte può essere necessario qualche minuto ma i messaggi arrivano. Buona anche la grafica. Lo stato del messaggio viene chiarito da una barra di caricamento.

Leggi anche Un nuovo metodo di cattura della CO2 dall’aria è tre volte più efficace dei sistemi convenzionali

Chi risponde alla conversazione

Una volta inviato il primo pacchetto di dati, la conversazione si sposta subito verso una chat che avviene con una persona. In tutta questa fase non stiamo parlando direttamente con il centro di emergenza del 112 ma con un team dedicato a questo servizio che viene gestito direttamente da Apple. Saranno loro che poi comunicheranno, negli Stati in cui è attiva questa funzione, tutti i servizi necessari. Durante la conversazione è meglio inviare messaggi di testo molto brevi.

Al momento la connessione satellitare non garantisce ancora la trasmissione di grandi pacchetti di dati, quindi è meglio usare meno parole possibili. Durante la conversazione è possibile anche condividere la propria posizione esatta con l’operatore. Anche questo dato verrà registrato tramite collegamento satellitare. La funzione satellitare si può collegare anche con altre funzione dell’ecosistema Apple, come Rilevamento incidenti e Rilevamento cadute. Certo, la qualità del servizio dipende molto dagli operatori che lavoreranno nei centri dedicati alle emergenze aperti da Apple.

FANPAGE.IT | La schermata di conversazione del servizio

Quanto costa la nuova funzione di iPhone

In questo momento il servizio è disponibile per tutti i clienti italiani. Per trovarlo basta aggiornare il sistema operativo iOS. Per i primi due anni il servizio sarà completamente gratuito. Al momento Apple non ha ancora comunicato un tariffario.