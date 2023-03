Apple lancia in Italia la connessione satellitare per le chiamate d’emergenza (e anche un nuovo iPhone) Apple ha annunciato l’arrivo sul mercato di una nuova colorazione per la gamma di iPhone 14. Ai colori già disponibile si andrà ad aggiungere il giallo.

A cura di Valerio Berra

L’arrivo è previsto per fine marzo. Non c’è nessun costo di attivazione, anche se sarà necessario avere un iPhone 14 o un iPhone 14 Pro (con relativi modelli maggiorati). Apple ha annunciato dalle prossime settimane sarà disponibile anche in Italia il servizio SOS Emergenze Via Satellite, un servizio con cui gli utenti potranno inviare messaggi d’emergenza via satellite anche quando la copertura della rete cellulare o della rete Wi-Fi saranno assenti. Il servizio sarà gratuito per i primi due anni e al momento è disponibile solo per la serie di iPhone 14.

L’attivazione è automatica. Quando iPhone non trova più campo, né con una rete cellulare né con una rete Wi-Fi, allora comparirà sullo schermo un tasto per inviare un sms via satellite a un numero di emergenza. L’invio di questi messaggi non sarà immediato come per gli sms o i messaggi via WhatsApp. Ci vorrà qualche secondo un più, soprattutto quando ci troviamo in un posto circondato da ostacoli, ad esempio una foresta.

Il nuovo iPhone giallo

Oltre al lancio della nuova funzione satellitare, Apple ha annunciato anche una nuova variante dell’ultima serie di iPhone che verrà lanciata sul mercato: i nuovi modelli saranno gialli e potranno essere prenotati da venerdì 10 marzo. Il lancio delle nuove colorazioni in questa stagione è una tattica abbastanza consolidata da Apple. Lo scorso anno, a marzo, la casa di produzione di Cupertino aveva lanciato per iPhone 13 e iPhone 13 Pro la versione verde, Alpine Green per la precisione.