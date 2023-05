Iliad non funziona: il down in tutta Italia blocca chiamate e connessione internet Ci sono problemi non solo di connessione ma anche per le chiamate in entrata e in uscita, le segnalazioni sono arrivate da tutta Italia, non si sa quando Iliad tornerà a funzionare.

A cura di Elisabetta Rosso

Gli utenti di Iliad hanno riscontrato un down oggi, martedì 2 maggio 2023. I malfunzionamenti sono iniziati intorno alle 14.30 del pomeriggio. Come riporta il sito Downdetector.it, usato dagli utenti per riportare i problemi di Rete, sono arrivate segnalazioni da tutta Italia, soprattutto tra il Centro e il Nord. Sono stati riscontrati malfunzionamenti nelle chiamate, sia in entrata sia in uscita, e anche la connessione internet è saltata. In alcuni casi il servizio è stato assente per mancanza di segnale. Il problema è emerso anche sui social dove gli utenti hanno utilizzato l’hashtag #iliaddown spiegando quali disagi stavano riscontrando sui loro dispositivi, e per confrontarsi sui problemi legati all'operatore.

Secondo il sito Downdetector.it le segnalazioni nel pomeriggio hanno raggiunto un picco di oltre 7100. Al momento Iliad non ha fornito una spiegazione ufficiale sui motivi del malfunzionamento, non ha nemmeno comunicato quando la rete telefonica tornerà a funzionare. Anche la rete fissa sta registrando problemi per quanto riguarda la velocità di connessione che è molto bassa. Palermo, Milano, Torino, Roma, Firenze, Napoli, Bari sembrano essere i centri più colpiti.