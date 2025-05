video suggerito

Agenzia delle Entrate down oggi, problemi con i 730: perché non funziona e cosa sta succedendo Nella mattinata di oggi, 28 maggio, il sito dell'Agenzia delle Entrate sta dando problemi. Sui social ci sono diverse segnalazioni: sul portale si legge "Il sistema non è al momento disponibile". Alcuni utenti hanno segnalato che non riescono a caricare il loro modello 730.

A cura di Valerio Berra

Dalla mattina di oggi, 28 maggio, il sito dell’Agenzia delle Entrate non funziona più, almeno per alcuni utenti. In questi giorni il portale è frequentato per l’inserimento del Modulo 730 dedicato alla dichiarazione dei redditi. Come possiamo leggere nelle segnalazioni che si trovano sui social, il portale dell’Agenzia delle Entrate si blocca e lascia solo un messaggio: “Il sistema non è al momento disponibile. Ci scusiamo per il disagio”.

Era già successo. Un down simile era stato registrato il 16 maggio, appena dopo l’apertura delle procedure per compilare la scheda del 730. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate si può trovare infatti il 730 precompilato, i cittadini che entrano avranno davanti un modulo già compilato con dentro varie voci, dai redditi percepiti alle spese sanitarie.

Perchè il sito dell'Agenzia delle Entrate non funziona

Non è facile definire la portata del down. Ci sono diverse segnalazioni sui social, come possiamo vedere su Reddit: “Ho appena riprovato: non riesce a contattare il server remoto. Ho provato su due macchine diverse e un telefono”. O ancora, su X: “Il sito dell’Agenzia delle Entrate fa SCHIFO! Si blocca, non carica, spesso non è disponibile, ci si deve collegare a mezzanotte perché non riesce a gestire il traffico in giornata… E sono ANNI che è così!”.

Alcuni utenti segnalano anche un messaggio di errore diverso. Invece della schermata di blocca dell’Agenzia delle Entrate compare un messaggio standard di errore: “Proxy Error. The Proxy Server received an invalid response from an upstream server. The proxy server could not handle the request GEY/sam/UI/Logi. Reason: Error reading from remote server”.

La nostra prova sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Abbiamo fatto una prova verso le 13:40 di oggi per capire la risposta dei server. Nel nostro caso tutto il processo di accesso e caricamente del 730 è funzionato correttamente. L'unico problema è stato all'inizio: abbaimo dovuto aspettare qualche minuto nella coda digitale richiesta dal portale prima di accedere.