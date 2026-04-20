ChatGPT down oggi 20 aprile, problemi anche con Gemini e Claude: i chatbot IA non funzionano

Dal pomeriggio di oggi, 20 aprile, ChatGPT e anche i chatbot Ai Claude e Gemini stanno riscontrando problemi. Migliaia le segnalazioni, tra malfunzionamenti di login e storico delle chat. Non ancora note le cause del down.

A partire dalle 16:00 di oggi, 20 aprile, ChatGTP e anche i chatbot IA Claude e Gemini hanno smesso di funzionare. Migliaia le segnalazioni in Italia e in tutto il mondo, anche se la situazione sembra essere più grave per l’app di OpenAI. La piattaforma downdetectot.com riporta un picco di quasi 4.000 segnalazioni di utenti che indicano problemi con lo storico delle chat e con il login di ChatGTP. “Non funziona più niente, non mi fa nemmeno più l’accesso e non ho più tutte le conversazioni inerenti al lavoro” scrive un utente. C’è anche chi segnala problemi con la generazione delle immagini, già da questa mattina.

È in corso un down molteplice che sta colpendo le AI di ChatGPT, Claude e Gemini, oggi 20 aprile 2026, con problemi diffusi in tutto in mondo, che non permettono di accedere o sfruttare appieno le capacità di questi chatbot. Colpite le app e le interfacce web dei servizi di IA, che non si caricano.

Al momento non sono state fornite comunicazioni ufficiali sulle cause del disservizio. Non è chiaro se si tratti di un problema tecnico interno, di un sovraccarico dei server o di un’interruzione legata a infrastrutture esterne condivise tra più piattaforme. Quel che è certo è che la situazione resta in divenire: le segnalazioni continuano ad arrivare in tempo reale e l’estensione del down sembra variare da area a area. Alcuni utenti riferiscono tentativi di ripristino parziale, mentre altri continuano a non riuscire ad accedere ai servizi o a recuperare le proprie conversazioni.

In assenza di aggiornamenti ufficiali da parte di OpenAI, Anthropic e Google, resta quindi difficile stabilire tempi certi per il ritorno alla normalità. Nelle prossime ore saranno fondamentali eventuali comunicazioni da parte delle aziende coinvolte per chiarire l’origine del problema e fornire indicazioni agli utenti.