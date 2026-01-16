Tecnologia
X down oggi, i problemi con sito e app del social di Elon Musk stanno rientrando

Oggi, venerdì 16 gennaio, l’app di X ha cominciato a dare problemi. L’ex Twitter ha smesso di funzionare attorno alle 15:45 di oggi, venerdì 16 gennaio. Risultava impossibile accedere sia da pc che da smartphone. I problemi sono rientrati rapidamente e dalle 17:16 le segnalazioni su Downdetector sono quasi totalmente azzerate.
A cura di Valerio Berra
Prima qualche rallentamento. Poi il blocco. A partire dalle 15:45 di oggi, venerdì 16 gennaio, X ha smesso di funzionare. Il problema è tuttavia rientrato rapidamente e alle 17:16 le segnalazioni sono praticamente crollate. Hanno raggiunto un picco di oltre 3.000 su Downdetector alle 16:16, per poi scendere a 1.200 verso le 16:30, hanno subito una nuova impennata e sono definitivamente scemate nel giro di 45 minuti. I problemi hanno riguardato sia le app per smartphone che il sito web. Il social network di Elon Musk sembrava bloccato e risultava impossibile accedere. Era impossibile leggere i post e ovviamente pubblicarli o commentarli. Ci sono state segnalazioni anche per un malfunzionamento di Grok ma non sembrano legate a X. La piattaforma dedicata all’intelligenza artificiale di X.Ai funziona senza problemi. Il problema sembrava diffuso a livello globale.

Al momento non sono state indicate le cause del malfunzionamento. L’unico dato che possiamo riportare guardando le segnalazioni su Downdetector è che si è trattato di un malfunzionamento molto intenso. L’app risultava praticamente bloccata in ogni aspetto. Le segnalazioni sono state migliaia: un numero consistente se pensiamo che Grok non è esattamente nella fase più splendente del suo utilizzo. La piattaforma aveva attraversato un altro down giusto il 13 gennaio.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni su X
