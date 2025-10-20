AWS down oggi, problemi con i servizi di Amazon in tutto il mondo: da Alexa a Canva

Da questa mattina decine di app e servizi online stanno mostrando disservizi globali: il down ha colpito Amazon, Zoom, Snapchat, Canva e altri. La causa sembra essere un guasto ai server AWS, la piattaforma cloud di Amazon: cosa sta succedendo.

Da poco dopo le 8.00 della mattina di oggi, lunedì 20 ottobre, decine di app e servizi online stanno avendo problemi di malfunzionamento, in Italia e in tutto il mondo, probabilmente a causa di un problema tecnico che sta interessando Amazon Web Service (AWS), la piattaforma cloud di Amazon, utilizzata in tutto il mondo. Il sito di Downdetector.it, il portale che monitora lo stato di funzionamento delle app e servizi online più usati, segnala anomalie su Snapchat, Zoom, Amazon, Fortnite, diversi app di giochi come Clash Royale, Alexa, Roblox e la piattaforma di progettazione grafica Canva.

Da quello che si apprende sul web in questi minuti, la causa di questo enorme down potrebbe essere un problema tecnico che ha colpito Amazon Web Services (AWS), la piattaforma cloud Amazon su cui si appoggiano moltissimi servizi online. Su Downdetector si può infatti leggere vicino alle segnalazioni per le diverse app e servizi in down: "Possibilmente correlato a problemi in Amazon Web Services".

Cosa sta succedendo

Anche se la causa del down non è ancora del tutto chiara, è certo che i malfunzionamenti sono piuttosto estesi e non riguardano soltanto l'Italia. Ad esempio, secondo i dati di Downdetector, le segnalazioni mentre scriviamo questo articolo, alle ore 10.50, su Amazon in Italia sono qualche centinaio, ma negli Stati Uniti sono oltre 15.000.

Il server di Amazon, AWS, da cui sembra essere partito questo enorme effetto domino, è infatti utilizzato da diverse app e servizi in tutto il mondo e questo sta creando non pochi problemi agli utenti: "Amazon è in down. Niente funziona nel mio edificio e non posso nemmeno comprare nulla", scrive uno dei tanti utenti che stanno riversando la loro frustrazione si X.

Ad esempio, se si prova ad entrare su Canva, uno dei siti colpiti dal down, non si riesce ad accedere ai servizi, ma il sito rimanda a un avviso che informa dei disservizi in corso. Nell'ultimo aggiornamento si legge: "Al momento stiamo riscontrando un aumento significativo del numero di errori che stanno influenzando la funzionalità su Canva. Il nostro team sta indagando attivamente sul problema e lavorando per ripristinare l'accesso completo il più rapidamente possibile".