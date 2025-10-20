Canva down oggi, problemi per l’app di grafica: perché non funziona e cosa sta succedendo
Il down di Canva è iniziato alle 9:00 di oggi, 20 ottobre. I problemi sono iniziati insieme a quelli di tanti servizi, da Perplexity a Zoom, passando da Roblox e Epic Games Store. A giudicare dalle indicazioni sembra che i down riguardino tutte le app che utilizzano Amazon Web Services. I malfunzionamenti sono segnalati in tutto il mondo. Qui vi lasciamo l’articolo in cui aggiorniamo su Amazon Web Services.
Al momento Amazon Web Services non ha ancora rilasciato dichiarazioni. La schermata di Canva intanto è completamente in down. Non solo non è possibile accedere ma il team di Canva sta aggiornando gli utenti su quello che sta succedendo. L'azienda ha anche pubblicato un post su X. Questo l’ultimo messaggio:
“Stiamo riscontrando un aumento significativo dei tassi di errore, che sta influenzando negativamente la funzionalità di Canva. Il nostro team sta indagando attivamente sul problema e sta lavorando per ripristinare l'accesso completo il più rapidamente possibile”.
Quando tornerà a funzionare Canva
Il problema di Canva è legato a Amazon Web Services, la società collegata a Amazon che si occupa di fornire servizi di Cloud Computing. In breve, Amazon Web Services si occupa principalmente di fornire servizi di supporto ad altre aziende per la gestione del loro flusso di dati. Con buona probabilità, quando si risolverà il problema di AWS si sistemarà anche Canva.