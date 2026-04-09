Tecnologia
video suggerito
video suggerito

Meta down, oggi Instagram, WhatsApp e Facebook hanno smesso di funzionare: cosa è successo

Nella mattina del 9 aprile le principali piattaforme del gruppo Meta hanno cessato di funzionare. Gli utenti non riescono ad accedere alle app di Facebook, WhatsApp e Instagram. Il servizio è ora stato ripristinato.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Niccolò De Rosa
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nella mattinata di oggi, giovedì 9 aprile, le principali piattaforme gestite da Meta hanno riscontrato diversi problemi nei rispettivi servizi. Intorno alle 9:56, le app di Facebook, Instagram e WhatsApp hanno smesso di funzionare. Il sito Downdetector mostra un'impennata repentina che nel giro di pochi minuti ha fatto schizzare le segnalazioni di malfunzionamenti da parte degli utenti.

I problemi principali hanno riguardato soprattutto l'accesso alle app. Migliaia di utenti non riuscivano a entrare nei loro profili. Nel momento del picco, le segnalazioni riguardo WhatsApp sono state più di 3.500.

Il picco di segnalazioni sul down di WhatsApp. Credits: Downdetector
Il picco di segnalazioni sul down di WhatsApp. Credits: Downdetector

I disservizi hanno riguardato anche Instagram e Facebook. Anche per i due social le segnalazioni sono migliaia. Per il momento non è stata resa nota la causa del problema. Meta non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale. Per Facebook e Instagram il disservizio è rientrato dopo circa un'ora, mentre per Whatsapp le segnalazioni sono continuate per un'ulteriore ventina di minuti. Adesso tutte e tre le app sono tornate a funzionare correttamente.

Tecnologia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Carburante razionato negli aeroporti: il comandante Recine spiega quali sono i rischi
La crisi in Medio Oriente ha colpito particolarmente il trasporto aereo
"Si parla di potenziale problema, al momento situazione facilmente gestibile"
"Troppo allarmismo sui media, non aiuta"
Le prospettive per l'estate
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tecnologia
api url views