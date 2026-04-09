Meta down, oggi Instagram, WhatsApp e Facebook hanno smesso di funzionare: cosa è successo

Nella mattina del 9 aprile le principali piattaforme del gruppo Meta hanno cessato di funzionare. Gli utenti non riescono ad accedere alle app di Facebook, WhatsApp e Instagram. Il servizio è ora stato ripristinato.

Nella mattinata di oggi, giovedì 9 aprile, le principali piattaforme gestite da Meta hanno riscontrato diversi problemi nei rispettivi servizi. Intorno alle 9:56, le app di Facebook, Instagram e WhatsApp hanno smesso di funzionare. Il sito Downdetector mostra un'impennata repentina che nel giro di pochi minuti ha fatto schizzare le segnalazioni di malfunzionamenti da parte degli utenti.

I problemi principali hanno riguardato soprattutto l'accesso alle app. Migliaia di utenti non riuscivano a entrare nei loro profili. Nel momento del picco, le segnalazioni riguardo WhatsApp sono state più di 3.500.

Il picco di segnalazioni sul down di WhatsApp. Credits: Downdetector

I disservizi hanno riguardato anche Instagram e Facebook. Anche per i due social le segnalazioni sono migliaia. Per il momento non è stata resa nota la causa del problema. Meta non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale. Per Facebook e Instagram il disservizio è rientrato dopo circa un'ora, mentre per Whatsapp le segnalazioni sono continuate per un'ulteriore ventina di minuti. Adesso tutte e tre le app sono tornate a funzionare correttamente.