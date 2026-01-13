Tecnologia
X down oggi, problemi a livello globale: perché il social di Musk non funziona e cosa sta succedendo

Oggi, martedì 13 gennaio, X ha subito un malfunzionamento diffuso: utenti segnalano problemi su app, sito e connessione ai server, picco alle 15.30.
A cura di Elisabetta Rosso
Alle 15:00 di oggi, martedì 13 gennaio, la piattaforma X ha cominciato a riscontrare problemi diffusi tra gli utenti. In particolare, molti hanno segnalato difficoltà nel caricare correttamente le pagine, mentre in alcuni casi l’app si è completamente bloccata, impedendo di effettuare aggiornamenti o interagire con i contenuti.

Le segnalazioni degli utenti hanno iniziato a crescere rapidamente, raggiungendo un picco intorno alle 15.30, come riportato dal sito Downdetector, uno dei principali strumenti per monitorare malfunzionamenti online. Verso le 16 le segnalazioni però sono diminuite progressivamente, è probabile che il servizio torni presto a funzionare regolarmente. Analizzando i dati delle segnalazioni, risulta che la maggior parte dei problemi riguarda l’applicazione mobile, con il 67% delle segnalazioni, seguita dal 29% legato a malfunzionamenti del sito web e un 4% relativo a problemi di connessione ai server.

Un'interruzione su scala globale

Sembra che social network X stia riscontrando problemi in tutto il mondo, impedendo a numerosi utenti di accedere e utilizzare la piattaforma, sia tramite app che da browser, inclusi gli account X Pro. Al momento la piattaforma non ha rilasciato comunicazioni ufficiali né sulle cause del disservizio né sui tempi previsti per il ripristino.

Le interruzioni possono avere origini diverse. Considerata la scala globale potrebbe trattarsi di guasti ai data center, cioè le strutture che ospitano fisicamente i server, problemi di configurazione nelle reti di distribuzione dei contenuti (CDN), che hanno il compito di fornire dati da nodi vicini all’utente per velocizzare l’accesso ai contenuti, oppure altri malfunzionamenti infrastrutturali. Senza informazioni tecniche ufficiali rilasciate dal team di X, ogni spiegazione rimane puramente ipotetica.

Tecnologia
Tecnologia
