Poste Italiane Down, i problemi con l’app sono rientrati

Problemi oggi per Poste Italiane: per circa un’ora l’app caricava lentamente e impediva l’accesso agli utenti. Ora il servizio è tornato funzionante.
A cura di Niccolò De Rosa
Oggi 15 dicembre l'app Poste Italiane ha incontrato diversi malfunzionamenti e al momento l'app ha smesso di funzionare per quasi un'ora. Secondo il sito Downdetector, l'app per dispositivi mobili ha riscontrato alcuni problemi fin da mattino, ma dalle 15:30 circa le segnalazioni hanno subito un'impennata verticale.

Stando al sito che monitora il funzionamento di siti e applicazioni, il 77% degli utenti ha riscontrato problemi con l'app,  il 15% non riusciva a utilizzare il sito e all'8% risultava impossibile effettuare il log-in per accedere ai servizi online.

Problemi nel caricamento e nell'accesso

Il malfunzionamento ha riguardato sia la lentezza nell'apertura delle varie pagine all'interno dell'app, sia la procedura d'accesso al servizio. Nel tentativo di entrare nel proprio profilo di Poste Italiane da dispositivo mobile, diversi utenti si sono trovati davanti  una finestra che annunciava un non meglio specificato "Errore tecnico" e invitava a riprovare più tardi.

DOWNDETECTOR | La situazione di Poste Italiane
DOWNDETECTOR | La situazione di Poste Italiane

Il piccolo problema è rientrato in meno di un'ora. Già intorno alle 16:30 le segnalazioni sono iniziate a calare e il servizio è stato ripristinato.

