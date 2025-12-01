Poste down oggi 1 dicembre, problemi di accesso sull’app: cosa sta succendendo

Abbiamo fatto alcuni test e al momento è impossibile accedere l’app di PosteMobile. Non è chiaro il motivo del malfunzionamento, Poste non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali.

Alle 9.30 di questa mattina PosteMobile ha registrato un calo del servizio. Sul portale Downdetector il numero di segnalazioni ha superato quota 1.000. Secondo i dati raccolti dalla piattaforma, l’85% delle segnalazioni riguarda l’app PosteMobile. Un ulteriore 14% degli utenti denuncia problemi legati al sito web, mentre solo l’1% lamenta difficoltà nella fase di check-out o nella gestione delle operazioni di pagamento. Anche i test effettuati dalla nostra redazione confermano il malfunzionamento: non siamo riusciti ad accedere all'app. In alcuni casi viene mostrato un messaggio di errore generico, in altri, l’app si blocca prima di completare il caricamento, rendendo impossibile consultare il proprio credito, gestire l’offerta o monitorare le operazioni in corso.

Le segnalazioni stanno arrivando da tutta Italia, soprattutto dalle principali città, tra queste: Milano, Roma, Torino, Perugia, Napoli, Venezia, Palermo, Bologna. Al momento non è ancora chiaro quale sia la causa del guasto. Poste Italiane e PosteMobile non hanno rilasciato comunicazioni ufficiali né attraverso i loro canali social né tramite il sito istituzionale. Non è quindi possibile stabilire se si tratti di un problema temporaneo ai server, di un aggiornamento in corso o di un disservizio più esteso.