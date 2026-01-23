Tecnologia
Intesa Sanpaolo down oggi 23 gennaio, problemi rientrati: cosa è successo all’app della banca

Problemi temporanei nell’app Intesa Sanpaolo: la banca conferma a Fanpage.it il ripristino dei servizi dopo le segnalazioni degli utenti.
A cura di Elisabetta Rosso
Oggi, 23 gennaio, alle 15:15 l’app di Intesa Sanpaolo ha iniziato a dare problemi. Centinaia di utenti da tutta Italia hanno segnalato difficoltà nell’accesso ai conti: chi provava a entrare si trovava davanti a una pagina di caricamento bloccata, rendendo impossibile completare operazioni quotidiane come bonifici, pagamenti o controlli sul saldo. Ora i malfunzionamenti sembrano essere rientrati: "Intesa Sanpaolo comunica che i problemi randomici riscontrati nel pomeriggio di oggi, relativi all'accesso alla App, sono stati completamente risolti in meno di 40 minuti. La app è in piena funzionalità", ha spiegato a Fanpage.it.

Le segnalazioni raccolte sulla piattaforma Downdetector hanno raggiunto il picco a quota 401, intorno alle 15.30. Non si tratta di un numero particolarmente elevato rispetto alla base totale di utenti della banca.  Secondo i dati pubblicati su Downdetector, il 65% degli utenti ha segnalato problemi ai servizi bancari per smartphone. Il 25%, invece, non riusciva ad accedere alla banca online e solo il 10% ha segnalato problemi al sito web. Nel giro di 40 minuti le segnalazioni sono progressivamente diminuite.

DOWNDETECTOR | Segnalazioni per Intesa Sanpaolo
DOWNDETECTOR | Segnalazioni per Intesa Sanpaolo
