Intesa Sanpaolo down oggi, problemi con l’app della banca: perché non funziona cosa sta succedendo

Problemi oggi per Intesa Sanpaolo, l’app della banca online ha smesso di funzionare. Gli utenti non riesco ad accedere. L’app si apre ma poi rimane bloccata nella home.

A partire dalle 8:45 di oggi, lunedì 15 dicembre, l’app di Intesa Sanpaolo ha cominciato a dare problemi. Centinaia di utenti da tutta Italia stanno segnalando che i servizi online della banca hanno smesso di funzionare. L’app non si apre. Rimane diversi secondi ferma nella fase di autenticazione. Una volta che si entra nell’home banking si legge solo un messaggio: “Saldo attualmente non disponibile”.

I problemi sono molto diffusi, come sottolineano i dati pubblicati su Downdetector. Guardando le segnalazioni, il 68% degli utenti ha spiegato alla piattaforma che è bloccato l’accesso al mobile. Il 27% degli utenti invece non riesce ad accedere alla banca online.

DOWNDETECTOR | I dati di DownDetector su Intesa Sanpaolo

Quali sono i messaggi di errore

Scorrendo i social vediamo che ci sono anche altri messaggi di errore. Uno di questi spiega che la sezione home page non è disponibile. Leggiamo: “La sezione homepage non è momentaneamente disponibili. Ti invitiamo a riprovare più tardi. Se lo desideri, puoi comunque accedere a tutte le altre funzionalità dell’app tramite Menù”.