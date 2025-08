Intesa Sanpaolo, come mai oggi per mezz’ora sono spariti dei soldi dai conti corrente

Bonifici fantasma, conti svuotati e prelievi bloccati: è quanto hanno segnalato questa mattina diversi clienti di Intesa Sanpaolo dopo aver rilevato una serie di anomalie sui conti corrente. "Ho provato a prelevare ma l'operazione è stata bloccata, allora ho aperto il conto per controllare che fosse tutto a posto, ma ho scoperto che mancavano 700 euro, e io non avevo fatto nessuna operazione", ha raccontato un cliente della banca a Fanpage.it. Non è l'unico, altri utenti quando hanno aperto l'app hanno trovato il conto azzerato, in alcuni casi sono scomparsi fino a 1000 euro.

Contattata da Fanpage.it, la banca ha confermato il disservizio. "Intesa Sanpaolo comunica di aver riscontrato nel corso della mattinata di oggi circostanziati problemi relativi alla indisponibilità temporanea e non continuativa dell’operatività di alcuni ATM e dei pagamenti tramite POS", ha spiegato il portavoce di Intesa Sanpaolo a Fanpage.it.

"I problemi sono stati prontamente risolti entro le ore 11.oo e i servizi sono tornati alla piena funzionalità, il disservizio è durato 30 minuti", ha aggiunto Intesa Sanpaolo. Anche i clienti che avevano riscontrato anomalie hanno confermato il rientro della situazione: i fondi sono stati riaccreditati nel corso della mattinata.

L'interruzione programmata a inizio agosto

Le anomalie arrivano in seguito al blocco temporaneo dell'app e del sito di Intesa Sanpaolo nella notte tra il 2 e il 3 agosto. Alcuni utenti avevano segnalato problemi di accesso e con le carte prepagate. In questo caso però non c'è stato alcun problema tecnico, Intesa Sanpaolo aveva infatti bloccato i servizi per un intervento di manutenzione programmato. Per questo dalle 2.00 alle 6.00 del 3 agosto l'app e il servizio di internet banking sono stati bloccati. Intesa Sanpaolo aveva inviato il seguente messaggio per informare gli utenti del blocco programmato:

"Per un intervento di manutenzione programmato dalle ore 2.00 alle ore 6.00 circa di domenica 3 agosto, non potrai accedere all'app e all'internet banking di Intesa Sanpaolo e nella stessa fascia oraria non potrai utilizzare le carte prepagate. Potrai comunque utilizzare la tua carta di debito in Italia e all'esteri per pagare ai Pos fisici nel limite complessivo di 250 euro, il tuo plafond giornaliero sarà ripristinato al termine dell'intervento. Il prelievo agli sportelli automatici del Gruppo Intesa Sanpaolo non sarà a disposizione in questa fascia oraria."

Cosa fare se spariscono i soldi sul conto: le direttive di Intesa Sanpaolo

Non è la prima volta che i clienti di Intesa Sanpaolo segnalano anomalie nei movimenti del proprio conto. Già a febbraio 2025 alcuni clienti avevano denunciano bonifici fantasma. Avevano infatti visto sparire cifre considerevoli, per esempio, un utente sui social aveva raccontato: "Sono spariti i soldi sul conto, ci hanno detto che verrà tutto stornato ma addirittura a noi hanno tolto 1000 euro solo per aver tentato un prelievo (ovviamente non riuscito) dal bancomat!”. I soldi, anche in quel caso erano stati riaccreditati dalla banca.

"Intesa Sanpaolo esprime il proprio rammarico per quanto accaduto e invita i propri clienti a rivolgersi, per eventuali ulteriori richieste, al Numero Verde 800.303.303 (+39 011.8019.200 dall’estero), raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 24 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 19, e contare sul supporto del personale di filiale e dei gestori", ha aggiunto il portavoce della banca.