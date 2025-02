video suggerito

Il mistero di Intesa Sanpaolo, alcuni clienti si trovano sul conto bonifici fantasma: "Tolti 1000 euro" Dopo il down subito oggi, venerdì 28 febbraio, dai clienti di Intesa Sanpaolo alcuni clienti della banca hanno registrato dei bonifici misteriosi nei loro conti corrente. Alcune sono transazioni negate, altri invece sono prelievi (mai avvenuti) fino a 1.000 euro. La banca ha diffuso un comunicato spiegando che sistemerà tutto nelle prossime ore.

A cura di Valerio Berra

Verso le 13:00 di oggi, 28 febbraio, il portale Downdetector ha cominciato a segnalare una serie di problemi per i servizi di Intesa Sanpaolo. La sintomatologia era varia, tipica delle fasi di down. Difficoltà ad accedere all’app, difficoltà ad entrare nella home banking, app che si chiudeva appena dopo aver inserito il codice Pin. Il picco delle segnalazioni è durato un paio d’ore. Poi ha cominciato a diminuire, anche se non è ancora tornato ai livelli di guardia.

La cosa interessante però si legge nei commenti sui social o sullo stesso portale Downdetector. Come ha segnalato David Puente di Open, alcuni clienti denunciano di aver visto sul loro conto bonifici fantasma per cifre fino a mille euro. Spiega uno di loro: “Si anche qui stesso problema, ci hanno detto che verrà tutto stornato ma addirittura a noi hanno tolto 1000 euro solo per aver tentato un prelievo (ovviamente non riuscito) dal bancomat!”.

Il problema delle transazioni negate

Un problema, più comprensibile, riguarda le transazioni negate e poi accreditate comunque sul conto. Sui social leggiamo di clienti che, ipotizzando un problema di connessione, hanno provato più volte a fare la stessa transazione per poi vedere più operazioni segnate sul conto corrente.

La risposta di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo ha diffuso un comunicato stampa in cui spiega che la fase più acuta del down è stata superata e i problemi per le transazioni verranno sistemate nei prossimi giorni. Riportiamo qui di seguito le parole della banca:

“Intesa Sanpaolo comunica che in tarda mattinata, alcuni servizi di pagamento istantaneo e prelievo contante sono stati temporaneamente indisponibili. La situazione è tornata, in breve tempo, alla normalità. La Banca, scusandosi con i propri clienti per gli eventuali disagi arrecati, informa che l’accesso alla propria APP e al proprio sito sono sempre stati disponibili e che eventuali visualizzazioni sull’estratto conto di operazioni non effettuate, verranno regolarizzate nelle prossime ore".