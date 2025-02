video suggerito

Intesa Sanpaolo down oggi, problemi con l'app della banca: perché non funziona e cosa sta succedendo Oggi, 28 febbraio, l'app e l'home banking da web di Intesa Sanpaolo hanno registrato un down. I servizi hanno cominciato a presentare problemi verso le 13:00 e a giudicare dai dati la situazione sembra decisamente complicata.

A cura di Valerio Berra

Alle 13:00 di oggi, venerdì 28 febbraio, l’app di Intesa Sanpaolo ha smesso di funzionare sugli smartphone di parecchi clienti. Le segnalazioni su Downdetector sono arrivate in blocco e hanno raggiunto subito picchi parecchio alti. I problemi sembrano diffusi in tutta Italia, dalla mappa delle segnalazione vediamo che sono concentrate nelle grandi città dove, ovviamente, ci sono più clienti. Al momento Intesa Sanpaolo non ha pubblicato comunicati sui suoi canali social.

Nei commenti di X (fu Twitter) si capisce meglio qual è il tenore del problema. Un utente scrive: “Mi confermate che il conto di intesa san paolo è bloccato? Non fa uscire né pagamenti né bonifici”. Noi abbiamo provato a fare accesso da un’app su sistema operativo iOS. L’app ha avuto bisogno di diversi tentativi prima di accedere. Nei primi due tentativi, dopo avere inserito il codice di accesso l’app si è subito spenta. Alla fine siamo riusciti a entrare.

DOWNDETECTOR | I dati del down di Intesa Sanpaolo