Intesa Sanpaolo down oggi 1 luglio problemi d'accesso sull'app della banca: cosa sta succedendo Non è chiaro a cosa sia dovuto il down. Al momento Intesa Sanpaolo non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sui suoi canali social. Secondo Downdetector il 76% degli utenti ha segnalato problemi di accesso mobile, il 15% malfunzionamenti con la banca online e il 9% rallentamenti al login in linea.

A cura di Elisabetta Rosso

Alle 09.00 di oggi, martedì 1 luglio, l’app di Intesa Sanpaolo ha smesso di funzionare su alcuni dispositivi. Le segnalazioni su Downdetector sono arrivate in blocco, raggiungendo il picco intorno alle 09.15. Dopo una prima discesa, verso le 9:45 hanno cominciato a risalire di nuovo. I problemi sembrano diffusi in tutta Italia, dalla mappa delle segnalazioni vediamo che sono concentrate nelle grandi città dove, ovviamente, ci sono più clienti. Tra queste: Roma, Milano, Napoli e Torino.

Non è chiaro a cosa sia dovuto il down. Al momento Intesa Sanpaolo non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sui suoi canali social. Secondo Downdetector il 76% degli utenti ha segnalato problemi di accesso mobile, il 15% malfunzionamenti con la banca online e il 9% rallentamenti al login in linea. Alcuni clienti della banca non riescono a effettuare bonifici e pagamenti, quando cercano di accedere al sito compare solo un messaggio sulla schermata: "Si è verificato un errore. A causa di un problema temporaneo non è possibile accedere. Ti invitiamo a riprovare più tardi."

La nostra prova con l'app di Intesa Sanpaolo

Noi abbiamo provato a effettuare l'accesso da un’app su sistema operativo iOS, sembra che il sistema funzioni anche se si carica lentamente la pagina dell'home banking. Potrebbe trattarsi di un problema temporaneo. Tra le cause più comuni dei down ci sono infatti aggiornamenti software mal gestiti, interventi di manutenzione non programmata, problemi ai server o alla rete su cui si basa l'infrastruttura informatica della banca.

Un'altra causa frequente può essere un sovraccarico di traffico, per esempio in giorni di scadenze fiscali o pagamenti importanti, quando migliaia di utenti tentano di accedere simultaneamente ai servizi. Intesa Sanpaolo non è l'unica, questa mattina infatti gli utenti stanno faticando ad accedere anche sul sito di Poste Italiane. Non solo. Sempre nella mattinata di oggi si sono registrati rallentamenti anche su Unicredit.