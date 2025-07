video suggerito

Poste down oggi 1 luglio, problemi di accesso e con i pagamenti: cosa sta succedendo Il sito e l'app di Poste hanno dato problemi nella mattinata di oggi. Non è ancora chiara la natura dei malfunzionamenti, tra le cause più comuni dei down ci sono guasti ai server o alla rete interna o sovraccarichi dovuti a un picco di accessi, soprattutto in giornate sensibili come oggi che coincide con il pagamento delle pensioni. Poste Italiane ha spiegato che si tratta solo di un rallentamento.

A cura di Elisabetta Rosso

Alle ore 8.00 di oggi, martedì primo luglio, gli utenti hanno cominciato a segnalare problemi con Poste Italiane. Alcuni clienti non sono riusciti a completare le operazioni di pagamento con l'app, ritirare le banconote o pagare con il Pos. Sul sito Downdetector le segnalazioni hanno raggiunto quota 742. Non è chiara la natura del problema. Dopo il picco, le segnalazioni hanno iniziato a diminuire e ora sembra che la situazione stia tornando verso la normalità. In mattinata Poste Italiane ha specificato che non si tratta di un vero e proprio down "abbiamo riscontrato un rallentamento nei servizi ma i problemi ora stanno rientrando", ha spiegato a Fanpage.it Poste Italiane.

Le segnalazioni sono arrivate da tutta Italia, soprattutto dalle principali città. Tra queste: Roma, Milano, Torino, Bologna , Perugia, Napoli e Palermo. Sembra, stando ai dati registrati su Downdetector, che il 72% dei problemi sia legato all'app, il 21% al sito web, solo il 7% ha segnalato problemi di login. "Oggi non riesco neanche a entrare nell'applicazione. Da giorni non si vede il saldo delle carte e altri malfunzionamenti", ha spiegato un utente su Downdetector. "Non si accede. Sono riuscita a ricaricare la postepay dall'app postepay. Nell'app poste italiane non si entra e non funziona neanche il sito", ha aggiunto un altro.

Tra le cause più comuni dei down ci sono guasti ai server o alla rete interna, errori durante l’installazione di aggiornamenti software, sovraccarichi dovuti a un picco di accessi, soprattutto in giornate sensibili come oggi che coincide con il pagamento delle pensioni. Nel caso di poste italiane le segnalazioni hanno riguardato anche l'accesso allo Spid, poste è uno dei provider che in Italia si occupano della gestione di questo servizio.

La nostra prova con l'app di Poste Italiane

In mattinata abbiamo provato a fare diverse operazioni con un'app di Poste Italiane installata su uno smartphone con sistema operativo Android: non abbiamo avuto problemi. Anche il numero di segnalazioni su Downdetector sembra ormai che stia rientrando.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni degli utenti