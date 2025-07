video suggerito

Come scaricare l’app unificata di Poste Italiane sullo smartphone: stop a BancoPosta e PostePay Dal 1° luglio è stata lanciata la nuova app di Poste Italiane. Si tratta di un’app unificata da cui è possibile accedere a diversi servizi come PostePay o BancoPosta. L’obiettivo di Poste Italiane è quello di riunire in un’unica piattaforme tutti i servizi che vengono offerti ai clienti. La nuova app si chiamerà semplicemente Poste Italiane. Per accedere non servono nuove credenziali: in questo articolo vi spieghiamo ogni passaggio. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A partire da oggi, 1° luglio, Poste Italiane ha lanciato la sua Super App. Si chiama Poste Italiane e sarà l’app in cui verranno spostate tutte le funzioni offerte dall’app di BancoPosta e da quella di Postepay. È un’app unica, che dovrebbe aiutare i clienti di Poste Italiane a muoversi meglio all’interno dei servizi offerti dalla piattaforma. Trovate i dettagli sul portale ufficiale di Poste Italiane.

L’app Poste Italiane si può già scaricare sia da App Store che da Play Store. Da oggi inzierà la dismissione dell’app di BancoPosta mentre nei prossimi mesi sarà il turno di Postepay. Il consiglio, ovviamente, è quello di non farvi trovare impreparati. Se se siete clienti Poste Italiane vi conviene scaricare subito l’app e cominciare a usarla.

Come è fatta l’app unica con tutti i servizi di Poste Italiane

La nuova app di Poste Italiane ha come obiettivo quello di unire servizi che al momento vengono gestiti da app diverse. In effetti cercando Poste Italiane su App Store al momento si trovano quattro app ufficiali: Poste Italiane (la nuova super app), Postepay, PosteID e BancoPosta. La nuova app permette di risparmiare tempo. Come viene spiegato dal sito ufficiale di Poste Italiane da qui è possibile anche prenotare gli sportelli o sapere dove sono le poste più vicine.

Oltre a questo gestire tutti i servizi in un’unica app ha almeno altri due vantaggi. Permette di ai clienti di Poste Italiane di vedere il valore complessivo dei loro risparmi. C’è una sezione dove viene mostrata la somma di quello che è conservato in Libretti, Buoni, Offerte e Depositi Supersmart. E ancora. Con la funzione Pwallet è possibile anche tenere in unico spazio sia le carte di pagamento che i dati dei documenti di identità. Qui, spiega Poste Italiane, si potranno conservare anche le carte fedeltà e le prenotazioni all’ufficio postale.

I passaggi da seguire per scaricare l’app unificata di Poste Italiane su iPhone e Android

Scaricare l’app unificata di Poste Italiane è semplice. Basa andare su Play Store o App Store e cercare Poste Italiane. Una volta aperto l’elenco l’app principale è quella con il logo P. Per accedere non serve creare nuove credenziali. Lo spiega bene il portale di Poste. Se abbiamo l’app BancoPosta o PostePay già installata sullo smartphone basta seguire questa procedura:

Scarica l’app Poste Italiane

Supera i primi messaggi di benvenuto

Autorizza l’accesso alla nuova app con il codice Poste ID, il volto o l’impronta digitale

A questo punto puoi navigare nell’app con tutte le tue informazioni

Cosa succede adesso all’app BancoPosta

Al momento l’app BancoPosta si può ancora scaricare. Progressivamente però, scrive Poste Italiane, verrà completamente dismessa. Quindi il consiglio è quello di cominciare ad usare subito la super app di Poste Italiane e cancellare quella di BancoPosta.