Intesa Sanpaolo down oggi, problemi con l'app della banca: perché non funziona e costa sta succedendo A partire dalle 12:30 di sabato 15 febbraio l'app di Intesa Sanpaolo ha smesso di funzionare a molti utenti. Secondo le segnalazioni i problemi riguardano l'accesso all'app e la gestione dei servizi. Non è chiaro quanti utenti siano coinvolti nel disservizio.

A cura di Valerio Berra

Oggi, 15 febbraio, l’app della banca Intesa Sanpaolo è andata in down. Sul portale a partire dalle 12:30 sono arrivate su Downdetector.it centinaia di segnalazioni. Mentre scriviamo questo articolo il numero delle segnalazioni si sta assestando. Di solito con questo volume di segnalazioni parliamo di un down abbastanza diffuso con problemi di accesso all’app e ai servizi online della banca. Anche se al momento non siamo davanti a problemi con un impatto così netto sugli utenti.

Al momento le segnalazioni arrivano da tutta Italia. La maggior parte arriva dalle grandi città ma solo perché qui si trova il numero maggiore di clienti. Intesa Sanpaolo non ha ancora pubblicato una posizione ufficiale. Non è chiaro quando sia esteso il down: noi abbiamo fatto una prova in redazione e al momento i servizi sembrano funzionare senza troppi intoppi. Un down così lieve potrebbe essere generato anche solo da un semplice aggiornamento nel codice dell'applicazione.